Umrl nekdanji klaviaturist zasedbe Fleetwood Mac

Brett Tuggle , glasbenik, ki je več kot dve desetletji deloval v skupini Fleetwood Mac , je umrl 19. junija, star je bil 70 let. Informacijo o smrti je za revijo Rolling Stone potrdil njegov sin Matt Tuggle , ki je pojasnil, da se je oče poslovil po boju z zahrbtno boleznijo in dodal: ''Družina mu je stala ob strani cel čas njegove bolezni. Bil je čudovit oče. V moje življenje je prinesel glasbo.''

Tuggle se je rodil v Denverju, a se je preselil v zvezno državo Teksas v želji, da se popolnoma posveti karieri glasbenika. Prvo pravo priložnost je dobil leta 1981, ko se je na odru pridružil Johnu Kayju, frontmanu skupine Steppenwolf. Leto kasneje je spoznal Ricka Springfielda in se mu pridružil na turneji, na nastopih pa je med letoma 1986 in 1994 spremljal tudi Davida Lee Rotha. Skupaj sta spisala tudi hit Just Like Paradise iz leta 1987.

Desetletje kasneje ga je pot pripeljala do skupine Fleetwood Mac, ki se je takrat znova zbrala, z njimi je koncertiral do leta 2018. Po 21 letih je prejel klic, da mora skupino zapustiti. O tem je v preteklosti že spregovoril, pojasnil je, da je odpoved dobil zaradi bližnjega prijateljstva z odpuščenim kitaristom Lindseyjem Buckinghamom, s katerim je nastopal v na novo osnovanem bandu. Stevie Nicks je zato vztrajala, da se mora odločiti, na kar ji je odgovoril: ''Vem, Stevie, s teboj zelo rad nastopam. Podpiram te. Vendar, Lindsey nima pravega banda, zato ga želim podpreti.'' Nicksova mu je odgovorila: ''Vem, da potrebuje dobre ljudi'' in nato sprejela odločitev.