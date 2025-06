Umrl nekdanji pevec skupine Pomaranča

Umrl je Boris Krmac , nekdanji pevec skupine Pomaranča . "Danes nas je pretresla novica. Z veliko žalostjo vas obveščamo, da nas je zapustil naš brat, prijatelj in izjemen človek Boris Krmac," so prek družbenih omrežij sporočili člani skupine ter njegovi družini in vsem bližnjim izrazili sožalje.

Skupino Pomaranča sta leta 1979 ustanovila kitarist Mijo Popovič in vokalist Zlatko Magdalenič, nato so se jima pridružili še klaviaturist Tomaž Žontar, bobnar Franc Teropšič in basist Marko Herak. Ime Pomaranča so si nadeli po naslovu kultnega filma Peklenska pomaranča, posnetega po istoimenski knjigi pisatelja Anthonyja Burgessa. Skupina je čez leta doživela več menjav članov, Krmac se je zasedbi kot pevec pridružil leta 1995 in z njim je Pomaranča izdala svoj četrti album Takoj se dava dol.

Leta 2022 sta preminila Herak in Teropšič. Tudi njima v čast je Pomaranča sestavila novo postavo in obeležitev 45- letnice delovanja prve slovenske heavy metal skupine pospremila s koncertom v Kinu Šiška. Takrat je ob izteku koncerta v družbi še enega nekdanjega pevca Magdaleniča zadnjič stopil na oder tudi Krmac.

Leta 1998 je Krmac s primorsko rock skupino Karamela posnel album Najlepša so jutra. Poleg omenjenih zasedb je nastopal še s skupino Night Jump, znano po energičnih koncertih in priredbah rock klasik. Svojo glasbeno odprtost pa je pokazal tudi s sodelovanjem z istrsko etno pop skupino Calegaria, s katero je sodeloval pri albumu Calegaria & Friends, piše spletni portal Sigic.