Umrl pevec in ustanovitelj skupine Kool & The Gang

Kool & The Gang je skupina, ki je v začetku 60. let začela kot jazz zasedba, v 70. letih pa so postali ena večjih zasedb, ki je mešala prvine jazza, funka, R&B-ja in popa. Po krajšem premoru, so vrhunec slave doživeli v 80. letih, ko so izdali pesmi, kot sta Celebration in Get down on it.