Umrl pevec Johnny Nash, avtor pesmi I can see clearly now

Nash je pesem I can see clearly now izdal, ko je bil v zgodnjih 30. letih in je leta 1972 zelo hitro osvojil različne radijske lestvice. Poleg tega, da je imel v 60. letih svojo glasbeno založbo, je bil eden redkih glasbenikov, rojenih v Združenih državah Amerike, ki je bil pevec reggeaja in je tudi pomagal pri začetkih kariere dobrega prijatelja Boba Marleyja.

V 81. letu starosti je umrl pevec, producent, tekstopisec in igralec Johnny Nash , ki je najbolj znan po pozitivnem radijskem hitu I can see clearly now . Kot je za The Associated Press potrdil njegov sin, Johnny Nash mlajši , je zvezdnik umrl naravne smrti, že dlje časa pa naj bi bil slabšega zdravja.

Nash je bil navdušen nad vibracijami'malega otroka', ko je sam rad poimenoval Jamajko, od koder raggea izvira. Bil je eden prvih glasbenikov, ki je reggea predstavil ameriškim poslušalcem. Komercialno je svoj glasbeni vrhunec doživel v poznih 60. letih in v začetku 70. let, ko je izdajal hite kot so Hold me tight, You got soul in zgodnjo različico Marleyjeve pesmi Stir it up ter sevedaI can see clearly now, ki velja za njegovo najbolj znano pesem.

Pesem I can see clearly now naj bi, po poročanju The Associated Press, povzemala zgodbo o težkih časih in Nash je prav s tem besedilom želel razvedriti svoje poslušalce in jim s pesmijo obljubil svetle sončne dneve. Glasbeni kritik Robert Chirstgau je pesem označil za'dve minuti in 48 sekund zgoščenega navdiha'.

In čeprav hit ni dobil glasbene nagrade grammy, je potrditev dobil na druge načine. Tako jo je na primer priredil Ray Charles, pa tudi Danny Osmond in Jimmy Cliff. Pesem se skozi leta nenehno pojavlja v reklamah, serijah in filmih.

"Glasba je univerzalna. Glasba je za ušesa in ne za leta," je leta 1972 povedal Nash in dodal:"Obstajajo ljudje, ki pravijo, da sovražijo glasbo. Nekaj takšnih sem tudi spoznal, ampak nisem prepričan, če jim verjamem."

Nash se je v zasebnem življenju poročil trikrat in ima dva otroka. Že od malih nog je oboževal konje in jahanje. Ko je odrastel, je s svojo družino živel v Houstonu na svojem ranču. V času njegove smrti je bil obdan z ljubeznijo - z njim so bili sin, hčerka Monicva in žena Carli.