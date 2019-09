Umrl pevec, ki je zmagal na prvi Slovenski popevki

Umrl je Stane Mancini, pevec, ki je leta 1962 zmagal na čisto prvi slovenski popevki. Njegove najbolj znane pesmi so Mandolina, Non capito, Le z menoj, Lastovke in Kako sva si različna, ki jo je prepeval ob Marjani Deržaj.

V 89. letu starosti je umrl Stane Mancini, eden najbolj prepoznavnih pevcev zlatega obdobja slovenske popevke, poroča MMC. Skupaj z Beti Jurkovič je zmagal na čisto prvi slovenski popevki, leta 1962, kjer sta slavila s pesmijo Mandolina. Med njegove najbolj prepoznavne pesmi pa sodijo tudi Non capito, Le z menoj, Lastovke in Kako sva si različna, ki jo je prepeval z Marjano Deržaj. Mancini je svojo glasbeno pot začel v revijskem orkestru in zboru Radia Ljubljana, svojo prvo ploščo z naslovom Non capito pa je posnel leta 1961. Pesem z istim naslovom je bila kar 52 tednov na 1. mestu lestvice popevk časnika Dnevnik. Leta 1980 je postal član Ribniškega okteta, s katerim je veliko gostoval po tujini, sodeloval pa je tudi z ansamblom Zadovoljni Kranjci ter snemal narodne in otroške pesmi.