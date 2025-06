V 82. letu starosti je umrl pevec in ustanovitelj ameriške glasbene skupine Beach Boys Brian Wilson, je sporočila njegova družina. Wilson je ustvaril značilno glasbo deskarjev Kalifornije v 60. letih prejšnjega stoletja, preden je zapadel v depresijo, iz katere se je izkopal šele 35 let pozneje. Ob koncu življenja je zbolel za demenco.

OGLAS

Beach Boys z Brianom Wilsonom na čelu so med letoma 1962 in 1966 postali najbolje prodajana ameriška glasbena skupina na svetu s hiti, kot so Surfin' USA, I Get Around, Fun Fun Fun in Surfer Girl. Celo legendarni vodja britanske skupine Beatles John Lennon je album Pet Sounds iz leta 1966 označil za enega najboljših albumov vseh časov.

Umrl pevec skupine Beach Boys Brian Wilson. FOTO: AP icon-expand

Wilson je po nedolžnosti prvih skladb premišljeval o izgubi mladosti in svojo skupino usmeril k bolj psihedeličnemu rocku, ki je izhajal iz hipijevske kulture. Toda leta 1967 se je zaradi zlorabe mamil njegovo duševno zdravje poslabšalo in ni mogel dokončati svoje mojstrovine z naslovom Smile, kar je storil šele v času upokojitve leta 2002. Wilson se je rodil 20. junija 1942 v Kaliforniji, kot deček s plaže pa pri svojih 20 letih še ni deskal na morju, bil je gluh na desno uho in imel težave z govorom, kar naj bi bila posledica očetovega pretepanja. Leta 1961 je v predmestju Los Angelesa Hawthorn skupaj z bratoma Dennisom in Carlom, bratrancem Mikom Loveom in sosedom Alom Jardinom ustanovil legendarno skupino Beach Boys.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Po prvem singlu Surfin', ki je združeval rock Chucka Berryja in Little Richarda z vokalnimi harmonijami skupine Four Freshmen, se je peterica mladeničev posvetila deskarski glasbi. Konec leta 1962 so skupino Beach Boys z albumom Surfin' USA spoznali vsi ameriški najstniki. Leta 1966 so predstavili album Good Vibrations, ki so ga prodali v več milijonih izvodov, z Van Dyke Parksom pa se je Wilson lotil svoje simfonije Smile, ki je zaradi shizofrenije ni dokončal. Pri 25 letih je bilo njegove kariere konec, leta 2002 pa se je zgodil čudež in je skladbo dokončal. Ob koncu življenja je zbolel za demenco.