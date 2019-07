Umrl pionir bossa nove

Joao Gilberto je dočakal 88 let.

Čeprav ni bil ustanovitelj tega glasbenega žanra, ki je zmes jazza in sambe, je ta vzcvetel šele, ko je na glasbeno sceno leta 1958 prišel Joao Gilberto, čigar slog kot zmes tradicionalnih in sodobnih glasbenih vplivov je bil navdih za glasbeni stil in mnoge umetnike za njim.

V kratkem času je Gilberto nanizal številne hite po vsem svetu, svetovno slavo v šestdesetih letih prejšnjega stoletja pa je požel z njegovo izvedbo skladbe Dekle iz Ipaneme.

Album, ki ga je posnel z ameriškim saksofonistom Stanom Getzom, je prodal v milijonih izvodov, leta 1965 je prejel nagrado grammy za album leta.

Legendarni brazilski glasbenik, ki je svojo prvo kitaro dobil pri 14 letih, je zadnja leta živel sam, in močno zadolžen v Riu de Janeiru, kjer je umrl po dolgi bolezni. Njegovo smrt je potrdil sin, ki je na družbenih omrežjih zapisal:"Njegov boj je bil plemenit, skušal je ohraniti svoje dostojanstvo."