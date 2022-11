Umrl pop pevec iz devetdesetih Aaron Carter

Aaron je zaslovel v poznih devetdesetih kot pop pevec in izdal štiri studijske albume, začenši s svojim istoimenskim debitantskim albumom leta 1997, ko je bil star le 9 let. Ob smrti je imel le 34 let.

Potem ko je bil njegov prvi album prodan v milijon izvodih, je Aaronov drugi album, "Aaron's Party", to številko še povečal in od takrat naprej je postal redna zvezda na Nickelodeonu. Aaron je bil prisoten na turnejah z Backstreet Boys ravno v času njihovega razcveta.