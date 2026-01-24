Umrl priljubljeni hrvaški pevec Dalibor Brun

V 77. letu starosti je umrl hrvaški pevec Dalibor Brun , čigar pesmi so odmevale po vsej regiji. Poslušalci so ga poznali po pesmih Nisi ti više crno vino, Jedna žena plava, Otkad si tuđa žena, Svi su znali da smo ljubovali, Lipa luna ter Miruj, miruj, srce . Smrt pevca je za medije potrdila njegova založba Croatia Records.

Dalibor Brun se je rodil 19. septembra 1949 na Reki, kjer je tudi začel svojo glasbeno pot. Prve resne korake je naredil v reški skupini Uragani , leta 1968 pa je postal član legendarne skupine Korni . Svojo samostojno kariero je začel leta 1969 in si postopoma gradil status na domači sceni.

Brun je med svojo kariero sodeloval s številnimi uglednimi skladatelji in tekstopisci, njegove pesmi so bile pogosto slišane na radijskih postajah, njegove čustvene interpretacije pa so mu prinesle veliko priljubljenost. Nastopal je na najpomembnejših regionalnih glasbenih festivalih. Leta 1991 je bil del hrvaške skupine Band Aid.

Leta 2004 je izdal svoj zadnji studijski album Nema spavanja, nato pa se je za nekaj časa umaknil z glasbene scene in se posvetil gostinstvu.