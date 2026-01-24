Naslovnica
Glasba

Umrl priljubljeni hrvaški pevec Dalibor Brun

Zagreb, 24. 01. 2026 16.30 pred 51 minutami 1 min branja 7

Avtor:
E.M.
Dalibor Brun

Umrl je priljubljeni hrvaški pevec Dalibor Brun, čigar pesmi so zaznamovale več generacij po vsej regiji. Poslušalci si bodo zapomnili njegove čustvene interpretacije in raskav glas, slišan tudi v uspešnicah, kot sta Nisi ti više crno vino in Jedna žena plava.

V 77. letu starosti je umrl hrvaški pevec Dalibor Brun, čigar pesmi so odmevale po vsej regiji. Poslušalci so ga poznali po pesmih Nisi ti više crno vino, Jedna žena plava, Otkad si tuđa žena, Svi su znali da smo ljubovali, Lipa luna ter Miruj, miruj, srce. Smrt pevca je za medije potrdila njegova založba Croatia Records.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dalibor Brun se je rodil 19. septembra 1949 na Reki, kjer je tudi začel svojo glasbeno pot. Prve resne korake je naredil v reški skupini Uragani, leta 1968 pa je postal član legendarne skupine Korni. Svojo samostojno kariero je začel leta 1969 in si postopoma gradil status na domači sceni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Brun je med svojo kariero sodeloval s številnimi uglednimi skladatelji in tekstopisci, njegove pesmi so bile pogosto slišane na radijskih postajah, njegove čustvene interpretacije pa so mu prinesle veliko priljubljenost. Nastopal je na najpomembnejših regionalnih glasbenih festivalih. Leta 1991 je bil del hrvaške skupine Band Aid.

Leta 2004 je izdal svoj zadnji studijski album Nema spavanja, nato pa se je za nekaj časa umaknil z glasbene scene in se posvetil gostinstvu.

Razlagalnik

Skupina Uragani je bila hrvaška pop skupina, ki je delovala v 60. letih 20. stoletja, predvsem na območju Reke. V svojem času so bili ena izmed bolj prepoznavnih lokalnih skupin, ki so pomagale pri razvoju hrvaške pop glasbe v povojih. Dalibor Brun je bil eden od prvih članov te skupine, preden je svojo kariero nadaljeval v bolj znanih zasedbah.

Korni Grupa, znana tudi kot Korni, je bila ena najvplivnejših in najbolj cenjenih rock skupin na območju nekdanje Jugoslavije. Ustanovil jo je Kornelije Kovač v Beogradu leta 1968. Skupina je bila znana po svoji glasbeni kakovosti, kompleksnih aranžmajih in sodelovanju z vrhunskimi glasbeniki, vključno z Daliborjem Brunom, ki je bil član skupine v njenih zgodnjih letih. Njihova glasba je vsebovala elemente rocka, jazza in progresivne glasbe.

Hrvaška skupina Band Aid je bila pobuda, ki je združila številne hrvaške glasbenike, vključno z Daliborjem Brunom, z namenom zbiranja sredstev za pomoč žrtvam vojne na Hrvaškem v začetku 90. let. Njihova najbolj znana pesem je bila 'Moja domovina', ki je postala simbol enotnosti in podpore v težkih časih. Projekt je poudaril vlogo glasbe pri združevanju ljudi in zbiranju sredstev za humanitarne namene.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Dalibor Brun pevec smrt

