Umrl priljubljeni primorski didžej Cvere

"Danes nas je zapustil Miran Vodopivec, slovenski didžej, doma iz Nove Gorice. Vedno nasmejan in pripravljen za nove izzive je tokrat ubral drugo pot. Od njega se poslavljamo z mislijo, da bo tam nekje spet igral in delil svoje veselje s številnimi dušami, ki so, tako kot DJ Cvere, prehitro zapustile naš svet. Počivaj v miru, dragi Cvere. Naše iskreno sožalje vsem tvojim najdražjim," so zapisali na Facebook profilu Master Vinyl , ki skrbi za dogodke in kjer so zbrani vsi ljubitelji glasbe, ki na plesišča najboljših diskotek v Kopru, Izoli, Portorožu, Piranu, Ankaranu, Novi Gorici in Trstu privablja vse generacije.

Umrl je primorski didžej DJ Cvere , poroča portal Odkrito.si. Bil je eden tistih, ki se je rad družil z ljudmi in katerega dobra volja je bila nalezljiva, ga opisujejo tisti, ki so ga poznali.

Na Facebook strani Humans of Nova Gorica je DJ Cvere leta 2017 zapisal, da glasbo vrti že dobrih 35 let in da je v tem času gostoval po skoraj vseh večjih in manjših lokalih okoli ter da je tako spremljal glasbeni okus prebivalcev.

"Sam sem pri vrtenju glasbe v zlatih časih domačih diskotek vedno rad uvajal nove glasbene stile, ki tukaj še niso bili razširjeni. Včasih je bilo to tudi težavno, predvsem zaradi tistega dela domače publike, ki je bil navezan na rock. Sedaj pa so v lokalih najbolj priljubljeni stari hiti iz starih časov, z dostopnostjo interneta pa novitete mladi spoznajo predvsem prek računalnika in telefona. Na Novo Gorico gledam še vedno tako kot takrat, ko sem bil star 25 let. V tistih časih je bilo vrstniško druženje in navezanost posameznikov močnejše. Danes med mladimi ne čutim več nekega pričakovanja vikendov kot nekoč. Mesto pa vseeno potrebuje nek klub, kjer bi se družili ljubitelji kvalitetne komercialne glasbe. Zavedam pa se, da se bo to težko doseglo, še posebej zato, ker mladi zaradi pomanjkanja delovnih mest zapuščajo Novo Gorico."