Umrl saksofonist legendarne melodije Rožnatega panterja

Poleg legendarne komične upodobitve Petra Sellersa v vlogi nerodnega inšpektorja Jacquesa Clouseauja v filmu iz leta 1963 je zaslovela tudi uvodna melodija Henryja Mancinija , ki se začne prav z Johnsonovim saksofonskim solo, ki se mu kasneje pridruži celotna sekcija pihal.

Plas Johnson , sin profesionalnega saksofonista, se je specializiral za jump-blues in R&B, preden je postal cenjen glasbenik za nastope v živo in studijske posnetke, ki je spremljal številne velike zvezde - med drugim Franka Sinatro , Nata Kinga Colea , Ello Fitzgerald in Barbaro Streisand .

Mancini je skladbo napisal za Johnsona, čigar spretni slog je bil deležen priznanja zaradi njegovega dela kot člana skupine The Wrecking Crew - skupine studijskih glasbenikov iz Los Angelesa, ki so bili prva izbira producentov in glasbenih menedžerjev. Te profesionalne glasbenike so povabili zaradi njihove izjemne vsestranskosti in sposobnosti, da so z minimalnimi vajami hitro posneli uspešnice.

V dokumentarnem filmu iz leta 2008 o skupini The Wrecking Crew je Johnson povedal, da ni bilo redko, da njegovo delo ni bilo javno navedeno in ni bilo plačano, saj naj bi takrat bila praksa, da imen studijskih glasbenikov včasih niso navedli, da ne bi bi prizadeli ega članov kake glasbene skupine. Zgodilo se je tudi, da so studijski glasbeniki ustvarili zvok, skupino, ki bi ga izvajala, pa so našli šele naknadno.

"Hujše od tega, da nisi dobil denarja za igranje na uspešni plošči, ki se je prodala v milijon izvodih, je bilo to, da na njej sploh ni bilo tvojega imena. Namesto tega so iz srednje šole izbrskali nekaj belopoltih fantov, jih poslali na turnejo in jim dali ime," je še povedal Johnson.

Johnson, rojen 21. julija 1931 v Louisiani, je 15 let bil tudi član glasbene skupine priljubljene televizijske pogovorne oddaje The Merv Griffin Show.