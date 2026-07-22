Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Umrl saksofonist legendarne melodije Rožnatega panterja

Los Angeles, 22. 07. 2026 16.04 pred 18 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
E.M. STA
Plas Johnson

Jazzovski glasbenik Plas Johnson, čigar saksofon je zaznamoval z grammyjem nagrajeno uvodno melodijo Rožnatega panterja, je umrl. Glasbenik je umrl pred tednom dni. Star je bil 94 let, je poročala radijska postaja KKJZ iz Los Angelesa.

Plas Johnson, sin profesionalnega saksofonista, se je specializiral za jump-blues in R&B, preden je postal cenjen glasbenik za nastope v živo in studijske posnetke, ki je spremljal številne velike zvezde - med drugim Franka Sinatro, Nata Kinga Colea, Ello Fitzgerald in Barbaro Streisand.

Poleg legendarne komične upodobitve Petra Sellersa v vlogi nerodnega inšpektorja Jacquesa Clouseauja v filmu iz leta 1963 je zaslovela tudi uvodna melodija Henryja Mancinija, ki se začne prav z Johnsonovim saksofonskim solo, ki se mu kasneje pridruži celotna sekcija pihal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mancini je skladbo napisal za Johnsona, čigar spretni slog je bil deležen priznanja zaradi njegovega dela kot člana skupine The Wrecking Crew - skupine studijskih glasbenikov iz Los Angelesa, ki so bili prva izbira producentov in glasbenih menedžerjev. Te profesionalne glasbenike so povabili zaradi njihove izjemne vsestranskosti in sposobnosti, da so z minimalnimi vajami hitro posneli uspešnice.

V dokumentarnem filmu iz leta 2008 o skupini The Wrecking Crew je Johnson povedal, da ni bilo redko, da njegovo delo ni bilo javno navedeno in ni bilo plačano, saj naj bi takrat bila praksa, da imen studijskih glasbenikov včasih niso navedli, da ne bi bi prizadeli ega članov kake glasbene skupine. Zgodilo se je tudi, da so studijski glasbeniki ustvarili zvok, skupino, ki bi ga izvajala, pa so našli šele naknadno.

"Hujše od tega, da nisi dobil denarja za igranje na uspešni plošči, ki se je prodala v milijon izvodih, je bilo to, da na njej sploh ni bilo tvojega imena. Namesto tega so iz srednje šole izbrskali nekaj belopoltih fantov, jih poslali na turnejo in jim dali ime," je še povedal Johnson.

Johnson, rojen 21. julija 1931 v Louisiani, je 15 let bil tudi član glasbene skupine priljubljene televizijske pogovorne oddaje The Merv Griffin Show.

Plas Johnson rožnati panter
24ur.com Umrl kitarist zasede Whitesnake John Sykes
Moskisvet.com Umrl je slavni glasbenik
24ur.com Umrl nekdanji bobnar skupine Red Hot Chilli Peppers
24ur.com Umrl legendarni jazzovski saksofonist Sonny Rollins
24ur.com Umrl je kitarist in pevec skupine Grateful Dead Bob Weir
24ur.com Umrl je nekdanji pevec skupine Santana
24ur.com Umrl je zvezdnik reggaeja Jimmy Cliff
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flojdi
22. 07. 2026 17.32
Huda muzka./ v nebesih majo hud žur
Odgovori
0 0
GretamUhan
22. 07. 2026 17.55
Tok dobra da mamo tudi tu v peklu kaj od tega..
Odgovori
+2
2 0
flojdi
22. 07. 2026 18.13
.znabiti.razen če ni tudi tam talevih pa tadesnih
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897