Umrl skladatelj in tekstopisec Oliverja Dragojevića

Skladatelj in tekstopisec Jure Stanić May je umrl v 66. letu starosti po kratki, a zelo težki bolezni, piše Dalmatinski portal. Bil je bližnji sodelavec in dober prijatelj pokojnega Oliverja Dragojevića. Z njim je sodeloval pri kar petih studijskih albumih, za 'morskega vuka', kot so klicali Oliverja, pa je napisal kar nekaj hitov, med drugim tudi Pismo moja, Tko sam ja da ti sudim in Božič bijeli.