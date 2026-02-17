Umrl priznan tekstopisec: Pisal za Madonno, Celine Dion in Whitney Houston

Priznani tekstopisec Billy Steinberg je podpisal pesmi, ki so jih izvajale pevke, kot so poleg Madonne še Whitney Houston, Celine Dion in Cyndi Lauper. "Življenje Billyja Steinberga je bilo dokaz o trajni moči dobro napisane pesmi - in ideje, da lahko iskrenost, ko je uglasbena, preživi vse nas," je v izjavi za medije zapisala njegova družina. Umrl je doma v Brentwoodu v Kaliforniji v starosti 75 let po dolgem boju z rakom.

Steinberg se je rodil leta 1950 in odraščal v Palm Springsu v Kaliforniji, kjer se je njegova družina ukvarjala s pridelavo namiznega grozdja. Obiskoval je Bard College v New Yorku in kmalu začel svojo tekstopisko kariero.