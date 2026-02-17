Umrl priznan tekstopisec: Pisal za Madonno, Celine Dion in Whitney Houston

Priznani tekstopisec Billy Steinberg je podpisal pesmi, ki so jih izvajale pevke, kot so poleg Madonne še Whitney Houston, Celine Dion in Cyndi Lauper. "Življenje Billyja Steinberga je bilo dokaz o trajni moči dobro napisane pesmi - in ideje, da lahko iskrenost, ko je uglasbena, preživi vse nas," je v izjavi za medije zapisala njegova družina. Umrl je doma v Brentwoodu v Kaliforniji v starosti 75 let po dolgem boju z rakom.
Steinberg se je rodil leta 1950 in odraščal v Palm Springsu v Kaliforniji, kjer se je njegova družina ukvarjala s pridelavo namiznega grozdja. Obiskoval je Bard College v New Yorku in kmalu začel svojo tekstopisko kariero.
Soustvaril je pet singlov, ki so se uvrstili na prvo mesto lestvice Billboard Hot 100. Med njimi je bila tudi pesem Like a Virgin, ki jo je napisal skupaj s Tomom Kellyjem in je šest tednov zapored preživela na vrhu lestvice. Po Kellyjevi upokojitvi je Steinberg pisal tudi s številnimi drugimi avtorji in za različne izvajalce, vključno s pesmimi za JoJo, Katharine McPhee in Demi Lovato.
Leta 1997 je prejel nagrado grammy za svoj prispevek k albumu Celine Dion Falling Into You ter bil leta 2011 sprejet v Dvorano slavnih tekstopiscev.
Madonna, polno ime Madonna Louise Ciccone, je ameriška pevka, tekstopiska in igralka, ki je zaslovela v 80. letih 20. stoletja. Velja za eno najvplivnejših in najuspešnejših glasbenic vseh časov, znana po nenehnem ponovnem izumljanju svoje glasbe in vizualne podobe, kar ji je prineslo naziv 'Kraljica popa'.
Celine Dion je kanadska pevka, ki je postala ena izmed najbolje prodajanih glasbenih izvajalk vseh časov. Svojo mednarodno kariero je začela v 80. letih, znana pa je po svojem močnem vokalu in baladah, kot je 'My Heart Will Go On', naslovna pesem iz filma Titanik.
Whitney Houston je bila ameriška pevka, igralka in producentka, ki je veljala za enega najbolj prodajanih glasbenih izvajalcev vseh časov. S svojim izjemnim vokalnim talentom je postala ena najuspešnejših ženskih izvajalk v zgodovini glasbe, znana po pesmih kot so 'I Will Always Love You' in 'Greatest Love of All'.
Billboard Hot 100 je najpomembnejša glasbena lestvica v Združenih državah Amerike, ki jo objavlja glasbena revija Billboard. Lestvica temelji na prodaji singlov, radijskem predvajanju in pretočnih podatkih, ter določa najbolj priljubljene pesmi v državi.
