Umrl srbski pevec Džej Ramadanovski

Po poročanju tujih medijev je umrl Džej Ramadanovski , legenda romske glasbe, v svojem stanovanju na Dorćolu, kjer je bil v strogi izolaciji, da se ne bi okužil z novim koronavirusom. Reševalci so hitro prišli in začeli oživljanje, a je kljub temu umrl.

Džej je pred tremi leti prestal operacijo srčne zaklopke, zdravniki pa so mu svetovali, da mora strogo paziti na prehrano in zdravo življenje. "Umrl je. Mojega brata ni več. Bila sva nerazdružljiva zadnjih 25 let. Zaspal je in se ni več zbudil ... Pred kakšno uro. Tukaj sem s hčerkama, videti moramo, kakšen je postopek. Slišala sva se vsak dan, hiše ni zapustil. Na srcu je imel lažjo operacijo, a ga je srce kljub vsemu izdalo," je povedal njegov najboljši prijatelj Zoran Jagodić Rule .

Džej se je rodil 29. aprila 1964 v Beogradu številčni družini. Po ločitvi staršev je nekaj časa živel pri babici, a je zaradi prestopništva do polnoletnosti preživel v sirotišnicah. Kariero je začel že kot najstnik, ko je pel v beograjskih klubih. Njegov talent je prepoznala avtorica Marina Tucaković. Leta 1991 je izdal album Ugasila si me, ki mu je prinesel veliko prepoznavnost. Med drugim je v svoji karieri zaigral v filmu ob Lepi Breni Imejmo se radi 2. Nekatere njegove znane pesmi so Nedelja, Slavija, Imati pa nemati, 99 žena.

V zadnjem intervjuju je izrazil skrb za svoje zdravje in dejal, da bi lahko bil zanj novi koronavirus usoden: "Ne morem ven, ker ne želim tvegati, da bi se okužil. Imam težave s srcem, zato bi bil virus zame usoden. Ne vidim niti najboljših prijateljev in moram priznati, da pogrešam kavarne. Po duši sem boem in komaj čakam, da grem znova v gostilno, ko bo vsega tega konec, čeprav ne bi smel."