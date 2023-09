Umrl Steve Harwell, frontman skupine Smash Mouth.

Po zdravstvenih težavah je v 57. letu starosti umrl frontman skupine Smash Mouth Steve Harwell . Smrt pevca je za Rolling Stone in CNN potrdil menedžer skupine, ki je v izjavi dejal, da je Harwell umrl obkrožen z družino in prijatelji. Harwell se je leta 2021 upokojil zaradi težav s fizičnim in duševnim zdravjem, njegov menedžer pa je takrat potrdil, da je Harwell v zadnji fazi odpovedi jeter in da je na svojem domu deležen dosmrtne oskrbe.

Glasbeniku, ki se je boril z alkoholizmom, so leta 2013 diagnosticirali srčno bolezen kardiomiopatijo ter nevrološko stanje, ki je vplivalo na njegov spomin in govor. Toda njegova dokončna odločitev, da zapusti Smash Mouth, je prišla po tem, ko se je vinjen pojavil na nastopu v zvezni državi New York, kjer so ga posneli, kako je zapletal besede in kričal na občinstvo.

Smash Mouth so v devetdesetih in ob vstopu v novo tisočletje nanizali številne uspešnice, kot so All Star, Walkin' on the Sun in I'm a Believer. Njihova fuzija popa, ska-ja in punka, skupaj z retro ritmi iz 60-ih, je ustvarila zgodnjo uspešnico v obliki Walkin' On The Sun, ki je zasedla vrh Billboardove sodobne rock lestvice in pomagala njihovemu debitantskemu albumu Fush Yu Mang vstopiti v svet 40 najboljših. Nekateri kritiki so skupini očitali, da imajo zgolj eno uspešnico, a so ti s svojim drugim albumom Astro Lounge leta 1999 dokazali, da temu ni tako. Harwellov hripavi glas je postal prepoznaven, pesmi skupine pa so hitro postale viralne uspešnice.

Pokojni pevec se je v življenju soočil tudi s težko življenjsko preizkušnjo. Leta 2001 je njegov novorojeni sin umrl zaradi zapletov akutne limfocitne levkemije. Zaradi prekomernega uživanja alkohola in posledičnih zdravstvenih težav se je leta 2016 zgrudil na odru na glasbenem festivalu v Illinoisu. Naslednje leto je bil nastop v Memphisu odpovedan, ker je imel težave z dihanjem med tehnično vajo, leta 2018 pa je sredi nastopa v Avstraliji zapustil oder. Leta 2021 je ob novici, da odhaja v pokoj, dejal: "Tako zelo sem se trudil premagati svoje fizične in duševne težave in še zadnjič zaigrati pred vami, a mi enostavno ni uspelo."