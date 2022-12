Umrl Terry Hall, pevec ska skupine The Specials

Po krajši bolezni je umrl Terry Hall, pevec britanske ska skupine The Specials. Star je bil 63 let, so sporočili preostali člani skupine. Hall je zaslovel v 70. letih prejšnjega stoletja kot pevec družbeno ozaveščene skupine 2 Tone, ki je bila ustanovljena z večrasnim in protirasističnim ciljem.

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je po kratki bolezni umrl Terry, naš čudoviti prijatelj, brat in eden najbolj briljantnih pevcev, piscev pesmi in tekstopiscev, kar jih je ta dežela kdajkoli dala," je skupina objavila na enem od družbenih omrežij. Zapisali so še, da so "njegova glasba in nastopi vsebovali bistvo življenja: veselje, bolečino, humor, boj za pravico, predvsem pa ljubezen".

Po krajši bolezni je umrl Terry Hall, pevec skupine The Specials. Star je bil 63 let.

Podrobnega vzroka smrti ob tem niso navedli, je pa skupina zaprosila za spoštovanje zasebnosti Hallove družine. Skupina The Specials je bila uspešna na britanskih lestvicah, saj je sedemkrat zapored dosegla top deset singlov, med njimi Ghost Town in Too Much Too Young.

