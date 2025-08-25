Svetli način
Umrl ustanovni član zasedbe Štirje kovači Franc Šegovc

Slovenj Gradec, 25. 08. 2025 13.18 | Posodobljeno pred 31 minutami

STA , R. M.
7

Poslovil se je ustanovni član in vodja legendarne narodnozabavne zasedbe Štirje kovači Franc Šegovc, star 88 let. Bil je tudi častni občan Mestne občine Slovenj Gradec, ki bo v njegov spomin v sredo dopoldne pripravila žalno sejo. Pokopali ga bodo v sredo na pokopališču v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, so danes sporočili iz slovenjgraške občine.

Koroški ansambel Štirje kovači je bil ustanovljen leta 1954 in je lani praznoval 70-letnico delovanja. Ansambel je izšel iz štiričlanske zasedbe Ansambel Maks, ki se je dve leti pred tem zbrala pod vodstvom Maksa Klančnika. Ta je vodenje predal Francu Šegovcu in zaživel je ansambel Štirje kovači, ki so ga ustanovili štirje fantje, ki so bili zaposleni v kovaški industriji Tovarne kos v Slovenj Gradcu. Šegovčeva žena Hermina Šegovc se je zasedbi kot pevka pridružila leta 1972.

Skupina je pod vodstvom harmonikarja, pevca ter avtorja številnih skladb in besedil Franca Šegovca imela na tisoče nastopov in izdala 46 plošč. Gostovala je v ZDA in Kanadi ter Nemčiji, Švici, Avstriji, Italiji in nekdanji Jugoslaviji. Ansambel je najbolj poznan po skladbah Kam le čas beži, Čakal sem ob potoku, Gremo na Pavre, Mala solzica, Moji mamici, Pridi zvečer in Rženova Tinka.

Leta 2021 se je ansambel vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov kot najdlje neprekinjeno delujoči narodnozabavni ansambel na svetu, kar dotlej ni uspelo še nikomur. V Slovenj Gradcu je od leta 2021 pod okriljem Koroškega pokrajinskega muzeja na ogled muzejska zbirka, posvečena ansamblu.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ansamblu lani podelila red za zasluge, lani je ansambel prejel tudi nagrado slovenjgraške občine.

V spomin na Franca Šegovca bo Mestna občina Slovenj Gradec to sredo ob 9. uri pripravila žalno sejo, ki bo potekala v prostorih muzejske Rojstne hiše Huga Wolfa. Od 11. ure dalje bo v vežici v Šmartnem pri Slovenj Gradcu možnost slovesa, pogreb pa bo sledil na tamkajšnjem pokopališču. Žalna knjiga bo na dan seje odprta v Rojstni hiši Huga Wolfa, dan prej pa na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, so danes še sporočili iz občine.

štirje kovači franc šegovc ansambel
Nindri Indri se z odličnim izborom nastopajočih utrjuje na glasbeni sceni

Emica 222
25. 08. 2025 13.50
Franc, počivajte v miru. Sožalje svojcem.
asdfghjklč
25. 08. 2025 13.46
+1
Rženova Tinka... No, zdaj si bo lahko z ostalimi pel kam le čas beži.
Anion6anion
25. 08. 2025 13.45
+4
Guinness ov rekorder. Naj mu bo lahka domača zemlja. In hvala za vse ,skoraj ponarodele, napeve.
Samo navijač
25. 08. 2025 13.44
+2
Sožalje vsem bližnjim. Oblast pa naj poskrbi za dan žalovanja.
Anion6anion
25. 08. 2025 13.44
+2
Guinness ov rekord
komarec
25. 08. 2025 13.40
+4
Franc hvala ti za vse kar si storil za slovensko narodno zabavno glasbo. Počivaj v miru.
Nejc Lola
25. 08. 2025 13.35
+3
Njegova glasba in predanost sta zaznamovali generacije, Štirje kovači pa bodo za vedno ostali simbol slovenske narodnozabavne glasbe. Počivajte v miru, mojster harmonike.
