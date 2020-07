Umrl velikan filmske glasbe Ennio Morricone

Po poročanju Anse je Morricone pred dnevi nesrečno padel in ob tem utrpel zlom stegnenice. Zaradi zapletov po padcu je preminil danes ponoči. Družina je sporočila, da bo pogreb velikega skladatelja potekal v družinskem krogu, "v znamenju ponižnosti, ki je vselej navdihovala njegovo delovanje".

Pravni zagovornik družine Giorgio Assumma je dodal, da je maestro vse do zadnjega ohranil čilost in ponos. V zadnjih trenutkih je pokojni pozdravil ženo Mario, ki ga je predano spremljala v vsakem trenutku zasebnega in profesionalnega življenja in je bila ob njem vse do zadnjega diha. Prav tako se je zahvalil otrokom in nečakom za vso ljubezen in skrb, ki so mu jo naklonili. Hkrati pa se je poklonil tudi svojemu občinstvu. Iz njegove podpore je črpal ustvarjalno moč, še navaja Ansa.

Kot poroča avstrijska tiskovna agencija APA, milijoni poznajo Morriconejevo glasbo, a je pogosto niti ne povežejo z njegovim imenom. Po značaju introvertirani Italijan je raje ostajal v ozadju, glamur mu je bil tuj. Glasbo je dolgo pisal pod psevdonimom. Nagrade mu niso pomenile veliko. "Uspeh lahko prinese zadovoljstvo, vendar mora biti glasba vedno čista in korektna, ne sme postati le sredstvo za doseganje prepoznavnosti," je po navedbah agencije APA zapisal v svoji knjigi spominov La musica e oltre (Glasba in še več).

Morricone je v svoji karieri sodeloval s svetovno znanimi režiserji, kot so Roman Polanski, Oliver Stone in Margarethe von Trotta, komponiral pa je tudi klasično glasbo in televizijske melodije. Leta 2007 je dobil častnega oskarja za življenjsko delo, potem ko je že opustil upanje na to nagrado. Za kipec za najboljšo glasbo je bil namreč nominiran petkrat, a je vsakič ostal praznih rok. Prvega oskarja za glasbo je dobil leta 2016 za filmOsovraženih osem Quentina Tarantina.Sicer pa je z glasbo opremil tudi filme kot so Dober, grd, hudoben (1966), Bilo je nekoč v Ameriki, Malena (2000)in druge.