Glasba

Umrl vodja skupine Veter, znane po brezčasni Beli snežinki

Ljubljana, 02. 01. 2026 13.11 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Slobodan Filipovič

Umrl je Slobodan Filipovič, vodja skupine Veter, najbolj poznane po brezčasni skladbi Bela snežinka. Slobodan je skupino ustanovil leta 1974, v njej pa so se tekom let kalila številna znana imena. Glasbenik je leta 2022 od takratnega predsednika republike Boruta Pahorja prejel priznanje za prostovoljsko udejstvovanje na področju kulture in umetnosti.

Poslovil se je Slobodan Filipovič, vodja skupine Veter. Žalostno novico so na Facebooku sporočili organizatorji dogodka Moč glasbe nas združuje, kjer se je 1. decembra 2024 skupina Veter ob 50. obletnici uradno poslovila z glasbenih odrov in ob tem prejela zlato ploščo za posebne dosežke v glasbeni industriji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zapisali so, da se je "glasbenik z dušo in srcem" rodil 14. junija leta 1952 ter se že v glasbeni šoli naučil igrati harmoniko in od desetega leta naprej sestavljal ansamble. "Njegovo življenjsko delo oziroma poslanstvo pa je ustanovitev skupine Veter, s katero so posneli več kot 120 pesmi, izdali deset albumov, nastopili na številnih festivalih ter neumorno zabavali goste na koncertih, veselicah in silvestrovanjih doma in v tujini." V zapisu so spomnili, da je leta 2022 od takratnega predsednika republike Boruta Pahorja prejel priznanje za prostovoljsko udejstvovanje na področju kulture in umetnosti.

Preberi še Bela snežinka slavi okroglih 30 let

"Slobodan je skupino Veter (v tujini so se imenovali Monte Carlo) ustanovil leta 1974. V skupini so se kalili številni kasneje znani pevci, kot so Helena Blagne, Božidar Wolfand Wolf, Jože Buden, Marjeta Ramšak (Sreča na vrvici), Čarli Arhar, Meta Malus, Oliver Antauer, Vanjo Tomc, Marjan Špendal." Pesem, s katero se je skupina zapisala v zgodovino slovenske glasbe, je zagotovo praznična uspešnica Bela snežinka, ki je izšla leta 1988 in še danes velja za eno najbolj predvajanih decembrskih uspešnic.

"Zdi se mi, da je to eden zadnjih slovenskih 'evergreenov'," se je pesmi ob 30. obletnici za oddajo Svet na Kanalu A spominjal Filipovič. Da bo popevka doživela takšen uspeh, si niso predstavljali. "Adijo pamet, po domače povedano," je v smehu dodal. "Šele potem smo se zavedali, da smo dejansko naredili pesem, ki je segla v srce vseh ljudi." Ob obletnici je opomnil, da pesmi ne pojemo le v Sloveniji, temveč tudi zunaj meja. "Švica, Nemčija, Avstrija, Argentina, Amerika, Kanada. Ko vidiš, da ljudje s teboj pojejo, je to, to!"

Med bolj prepoznavnimi pesmimi skupine so sicer tudi Če bi se 6 spremenila v 9, Gabrijela, ki je nastala v duetu z Otom Pestnerjem, Manuela, Bele ladje, Ne damo Slovenije in Hrastniška deklica.

Slobodan Filipovič veter bela snežinka

Po današnjem silvestrovanju se z odrov poslavlja skupina Dan D

