Umrl znan slovenski didžej Pero

Umrl je Peter Plesec, ki so ga vsi poznali pod ustvarjalnim imenom didžej Pero. Bil je eden prvih slovenskih didžejev, ki je glasbo vrtel na radijskih postajah in po plesiščih širom Slovenije. Številni kolegi se ga spominjajo kot človeka, ki je bil "vedno poln energije in je znal začutiti ljudi".

Tik pred iztekom leta je slovensko glasbeno sceno pretresla novica, da se je poslovil Peter Plesec, širni Sloveniji znan pod umetniškim imenom DJ Pero. Star je bil 53 let. Po poročanju portala Odkrito. si, naj bi umrl za posledicami okužbe s koronavirusom. Pred štirimi leti se je poročil, za njim pa žalujejo žena Anja in sin Nik ter vsi njegovi najdražji in številni glasbeni kolegi. Na družabnih omrežjih se je od njega poslovilo veliko znancev in kolegov, s katerimi je zaznamoval obdobje slovenskih diskotek in številnih nepozabnih zabav. "Neeeeee, družba zbrana, zabava je končana in same na plesišču nas je zapustil dober prjatu in še boljši DJ Pero, legenda R.I.P.," je zapisal DJ Božo. Znani slovenski didžej Silvo Fortuna, ki ga javnost pozna tudi pod umetniškim imenom DJ Sylvain, je na Facebooku zapisal: "Pero, ne morem verjet, delaj dobre zabave tudi tam gori." Od priljubljenega didžeja se je poslovil tudi radijski voditelj in novinar Matej Špehar:"Nisem mogel verjeti, dvakrat sem preveril. Res je, ni ga več! Model, od katerega smo se učili mnogi, ki smo radi dajali ritem vsem na plesišču. Vedno glasen, vedno v dobrem groovu, vedno poln energije, vedno je znal začutiti ljudi. Spomnim se komada, ki je bil evergreen na tvoji playlisti v Eldoradu – Walking on sunshine. Vsakič, ko sem sam zavrtel ta komad, vsakič, ko sem ga slišal na radiu, sem se spomnil na Perota," je zapisal pretresen Špehar, ki je še dodal: "Danes je odšel za soncem, v legendo. Fršterker je ugasnil, luči ne svetijo več, slušalke izklopljene, mikrofon je nem. Sožalje Anji in družini."