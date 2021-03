Umrl znani bobnar Dragoljub Đuričić

Dragoljub Đuričić se je rodil na črnogorskem Cetinju 10. februarja 1953. V petih desetletjih kariere je posnel več kot 70 albumov in nastopil na več kot šest tisoč koncertih. V bogati glasbeni zgodovini, ki jo je pisal kot bobnar, je sodeloval z največjimi glasbenimi zvezdami nekdanje Jugoslavije, pa tudi drugimi.

Zaigral je z mnogimi umetniki – med njimi so bili tudi Arsen Dedić, Kemal Monteno, Laza Ristovski, Nikola Čuturilo, Ipe Ivandić, Ivan Fece Firči, Radomir Mihailović Točak, Dejan Cukić, Stjepko Gut, Vlatko Stefanovski. Igral je tudi v Yu Grupi in skupiniLeb i sol, bil je bobnar Zdravka Čolića inĐorđa Balaševića.