Umrla avtorica pesmi izvajalk En Vogue, Angie Stone in Leone Lewis

Andrea Martin, uveljavljena pevka, tekstopiska in producentka, ki je ustvarjala v okviru žanra R&B, je umrla v 50. letu starosti. V svoji dolgoletni karieri je spisala nekatere od najbolj znanih uspešnic glasbenih izvajalcev, kot so Angie Stone, Leona Lewis, Jennifer Hudson in drugi.

Andrea Martin se je rodila 14. aprila 1972 v Brooklynu v New Yorku. Svojo kariero je posvetila ustvarjanju za številne priljubljene glasbene izvajalce, ki so se z njenimi avtorskimi skladbami pogosto povzpeli na prva mesta svetovnih glasbenih lestvic. Sporočilo o njeni smrti so javnosti predali na njenem uradnem profilu na Instagramu.

icon-expand Andrea Martin FOTO: Youtube

''Draga družina in prijatelji, s težkim srcem sporočamo, da nas je zapustila naša prekrasna Andrea Matin, znana pod imenom Annie. Vedno se je bomo spominjali po njeni strasti ter predanosti družini in prijateljem. Njen vpliv in zapuščino bomo lahko občutili in poslušali do konca življenja,'' je bilo zapisano. Dodali so še, da se zahvaljujejo za izrečeno sožalje, ljubezen, sočutje in razumevanje v teh težkih časih. Vzrok smrti še ni javno znan.

Martinova je ob tem, da je nastopala kot samostojna in spremljevalna pevka, znana tudi kot tekstopiska in avtorica številnih uspešnic. Med drugim je sodelovala pri nastanku hitov, kot so Don't Let Go skupine En Vogue, Wish I Didn't Miss You pevke Angie Stone in Breathe Blu Cantrell. Sodelovala je s Toni Braxton, Leono Lewis, Jennifer Hudson, DJ-jem Naughty Boyem in drugimi. Sama je leta 1998 izdala studijski album The Best of Me.

Od umetnice so se na družbenih omrežjih poslovili številni glasbeni izvajalci in prijatelji, s katerimi je v preteklosti sodelovala. Tekstopisec Ivan Matias, s katerim je v tandemu spisala mnogo skladb, pa je čustveno zapisal: ''Vsi smo na nek način posebni, ampak Andrea Martin je bila izredno posebna.''

Leona Lewis pa je na Instagramu v slovo od prijateljice zapisala: ''Včeraj zvečer sem sedla za svoj klavir in začutila, da moram zapeti pesem Better in Time. Zaigrala sem jo kar nekajkrat, bila je edina pesem v mojem srcu, za katero sem čutila, da si jo želim peti. To jutro pa sem se zbudila ob žalostni vesti, da je umrla avtorica te pesmi, Andrea Martin ... Andrea je bila resnično močna glasbena sila, saj je spisala nekatere pesmi, ki so se dotaknile središča moje duše ... Hvala, da si mi dala darilo v obliki pesmi Better in Time.''