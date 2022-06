Umrla izvajalka uvodne pesmi Twin Peaksa Julee Cruise

Izšla je na prvencu Floating Into the Night, ki ga je Julee Cruise objavila leta 1989, leto pred začetkom predvajanja drame Twin Peaks, v katerem je imela tudi manjšo vlogo.

Prvič je z Lynchem in Badalamentijem sodelovala pri filmu Modri žamet leta 1986, v katerem je odpela še eno znano filmsko skladbo Mysteries of Love. Nastopila je tudi v njegovi avantgardni gledališki produkciji Simfonija št. 1 skupaj z Nicolasom Cageom in Lauro Dern.