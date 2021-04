Umrla je Barby Kelly, stara 45 let

"Naša draga sestra Barby se je po kratki bolezni poslovila od nas. Zaradi tega smo zelo žalostni in zato vas tudi prosimo za razumevanje tega, da okoliščin njene smrti ne želimo komentirati. Barby bomo večno pogrešali in jo nosili v svojih srcih. Hvala za razumevanje in vaše molitve," je zapisala družina Kelly.

Barby naj bi se že vrsto let spopadala s težavami, katerih izvor je bil psihološki. Kot je leta 2013 v javnem pismu razkril njen brat Jimmy, Barby naj ne bi bila sposobna samostojnega življenja, skrbi zase in prevzemanja odgovornosti za svoja dejanja. Bila naj bi pod stalnim nadzorom. Njena sestra Patricia pa je v nekem intervjuju dejala, da je bilo življenje pred očmi javnosti hudo breme za Barby.

Barby se je lanskega novembra za kratek čas celo vrnila v javno življenje in na družbenem omrežju Instagram odprla svoj račun. A račun naj bi upravljal njen brat, Joey Kelly, objavljeni pa sta bili zgolj dve fotografiji.