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Glasba

Umrla je Bonnie Tyler, pevka uspešnice Total Eclipse of the Heart

London, 09. 07. 2026 11.09 pred 18 minutami 2 min branja 10

Avtor:
K.Z.
Bonnie Tyler

Umrla je pevka Bonnie Tyler, znana po uspešnici Total Eclipse of the Heart. Kot so sporočili v objavi na njeni spletni strani, je umrla v bolnišnici na Portugalskem, kjer se je že nekaj časa zdravila po operaciji, ki jo je imela zaradi vnetja slepiča. Stara je bila 75 let.

"Bonniejina ekipa in družina s strtim srcem sporočata, da je nepričakovano umrla v bolnišnici na Portugalskem, kjer se je zdravila zaradi zdravstvenih zapletov," so sporočili na spletni strani pevke Bonnie Tyler. Kot je znano, se je 75-letnica maja med koncertom v Angliji slabo počutila, po vrnitvi na Portugalsko pa je bila primorana obiskati zdravnika zaradi težav v spodnjem delu trebuha.

Bonnie Tyler je bila najbolj znana po uspešnici Total Eclipse of the Heart.
Bonnie Tyler je bila najbolj znana po uspešnici Total Eclipse of the Heart.
FOTO: Profimedia

Zvezdnico so operirali, a je med posegom doživela srčni zastoj, zato so jo morali oživljati, so pozneje poročali portugalski mediji. Pevko so zdravniki zaradi hitrejšega okrevanja najprej pustili v umetni komi, pozneje pa je bilo njeno stanje resno, a stabilno, je takrat sporočil njen menedžer.

Bonnie je del leta živela na jugu Portugalske, tik pred zdravstvenimi zapleti pa se je pripravljala na evropsko turnejo. Marca je v intervjuju povedala, da se kljub letom počuti dobro in še vedno uživa na odru. "Če imaš zdravje, imaš vse," je dejala. Pevka je sicer že pred časom razkrila, da je imela težave s koleni, zato je redno izvajala pilates in skrbela za telesno pripravljenost, da je lahko nadaljevala s koncertnimi nastopi.

Kdo je bila Bonnie Tyler?

Pevka je bila rojena kot Gaynor Hopkins v Angliji, svoj prvi singel pa je izdala leta 1977. Istega leta je izšla tudi pesem It's a Heartache, ki se je na britanskih glasbenih lestvicah povzpela na četrto mesto. Šest let pozneje je izdala svojo največjo uspešnico Total Eclipse of the Heart, s katero se je povzpela na vrh lestvic na obeh straneh Atlantika, zanjo pa je bila nominirana tudi za nagrado grammy.

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"Nikoli se je nisem naveličala peti," je nedavno povedala v intervjuju za BBC. "Všeč mi je, ko vsi čakajo, da jo bodo zapeli," je takrat dodala.

Leta 2013 je zastopala Veliko Britanijo na Evroviziji, kjer se je uvrstila na 19. mesto od 26 sodelujočih tekmovalnih pesmi.

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KOMENTARJI10

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igy02
09. 07. 2026 11.37
Lansko leto je bila gostja Uriah Heep v Moosburgu ob Vrbskem jezeru. Bil tam. Malo je bila postarana, ampak je v redu odpela svoje.
Odgovori
0 0
revolutionmustcome
09. 07. 2026 11.35
Ne no, RIP carica.
Odgovori
+3
3 0
YouRangMyLord
09. 07. 2026 11.33
Top pevka - njen največji hit je bil pa Holding out for a hero.
Odgovori
+2
2 0
progresivnidaveknastanovanja
09. 07. 2026 11.36
jp, elektronski bobni v vsem svojem sijaju ... RIP
Odgovori
+1
1 0
Mio56
09. 07. 2026 11.27
Tejlor S. bi jo lahko zamenjala na zadnji poti! Bonije je bla TOP!
Odgovori
-2
2 4
Aijn Prenn
09. 07. 2026 11.31
Kako ogaben komentar!
Odgovori
+2
2 0
Aijn Prenn
09. 07. 2026 11.26
Ena lepših skladb vseh časov. Naj počiva v miru gospa in njen glas.
Odgovori
+3
3 0
kunccix
09. 07. 2026 11.23
R.I.P
Odgovori
+4
4 0
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