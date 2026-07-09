Umrla je Bonnie Tyler, pevka uspešnice Total Eclipse of the Heart

"Bonniejina ekipa in družina s strtim srcem sporočata, da je nepričakovano umrla v bolnišnici na Portugalskem, kjer se je zdravila zaradi zdravstvenih zapletov," so sporočili na spletni strani pevke Bonnie Tyler. Kot je znano, se je 75-letnica maja med koncertom v Angliji slabo počutila, po vrnitvi na Portugalsko pa je bila primorana obiskati zdravnika zaradi težav v spodnjem delu trebuha.

Bonnie Tyler je bila najbolj znana po uspešnici Total Eclipse of the Heart. FOTO: Profimedia

Zvezdnico so operirali, a je med posegom doživela srčni zastoj, zato so jo morali oživljati, so pozneje poročali portugalski mediji. Pevko so zdravniki zaradi hitrejšega okrevanja najprej pustili v umetni komi, pozneje pa je bilo njeno stanje resno, a stabilno, je takrat sporočil njen menedžer. Bonnie je del leta živela na jugu Portugalske, tik pred zdravstvenimi zapleti pa se je pripravljala na evropsko turnejo. Marca je v intervjuju povedala, da se kljub letom počuti dobro in še vedno uživa na odru. "Če imaš zdravje, imaš vse," je dejala. Pevka je sicer že pred časom razkrila, da je imela težave s koleni, zato je redno izvajala pilates in skrbela za telesno pripravljenost, da je lahko nadaljevala s koncertnimi nastopi.

Kdo je bila Bonnie Tyler?

Pevka je bila rojena kot Gaynor Hopkins v Angliji, svoj prvi singel pa je izdala leta 1977. Istega leta je izšla tudi pesem It's a Heartache, ki se je na britanskih glasbenih lestvicah povzpela na četrto mesto. Šest let pozneje je izdala svojo največjo uspešnico Total Eclipse of the Heart, s katero se je povzpela na vrh lestvic na obeh straneh Atlantika, zanjo pa je bila nominirana tudi za nagrado grammy.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke