Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Umrla je ikonična country pevka Dolly Parton

Nashville, 25. 08. 2026 20.00 pred 1 uro 4 min branja 10

Avtor:
K.Z.
Dolly Parton

Umrla je country pevka Dolly Parton. Novico je v izjavi za javnost na družbenem omrežju potrdila njena družina. Stara je bila 80 let.

"Moje ime je Brian Seaver, sem sin Cassie Parton ter predstavljam družino Parton in Owens. Sporočam, da je umrla moja teta Dolly Rebecca Parton Dean, sestra, Sisi in Sis ene generacije in Gigi za drugo. Dolly me je že pred leti prosila za takšno objavo, še preden sem se zavedal, da bo to kmalu postala realnost. Kot njen vodja varnosti zadnji dve desetletji, kar sem nasledil po očetu Larryju, sem si predstavljal, kako težko bo, a sem šele sedaj začutil, kako je zares," je v videoizjavi povedal pevkin nečak Brian Seaver.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"To je čast, združena s ponosom in veliko žalostjo. A žalost je v nas, ne v Dolly. Ona je živela s svetlobo, sedaj pa je v Jezusovih rokah, kjer so jo pričakali Carl, njeni starši in številni drugi, ki so jo čakali," je še dodal nečak pevke Dolly Parton.

Zvezdnica country glasbe je še pred dnevi v videoposnetku sporočila, da se sicer sooča z nekaj zdravstvenimi težavami, a se počuti dobro. Kljub nekaj odpovedim dogodkov in gostovanja v Las Vegasu je pripravljala nove projekte in ustvarjala novo glasbo.

Z glasbo se je ukvarjala od ranih let

Dolly je bila rojena v Tennesseeju leta 1946. Imela je 11 sorojencev, njena družina pa ni bila med premožnimi. "Nikoli nismo stradali, a včasih ni bilo dovolj za jesti," je dejala v enem od intervjujev leta 1977. Pri šestih letih je začela igrati kitaro in peti v dedovi cerkvi. Leto pozneje je začela pisati pesmi.

Dolly Parton bo vedno ostala ikona country glasbe.
Dolly Parton bo vedno ostala ikona country glasbe.
FOTO: AP

Po maturi se je preselila v Nashville, kjer je nastopala po klubih in pisala pesmi, ki jih je izvajala sama ali drugi glasbeniki. Preboj se je zgodil, ko jo je Porter Wagoner najel za spremljevalno pevko, nato pa ji je pomagal do lastne pogodbe z založbo. Največ pozornosti so takrat pritegnili njeni dueti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Leta 1971 je imela prvo uspešnico z naslovom Joshua, s katero se je povzpela na vrh glasbenih lestvic. Dve leti pozneje je izdala singel Jolene, ki jo je izstrelil na vrh country lestvic, z njim pa se je uvrstila tudi na Billboardovo lestvico 100 najboljših hitov. Med njene največje uspešnice, ki jih ni bilo malo, sodijo še 9 to 5, I Will Always Love You, Coat of Many Colors in Rockin' Years.

Dolgoletni zakon s Carlom

Dolly je bila vse do njegove smrti marca lani poročena s Carlom Deanom. Par se je spoznal pred pralnico avtomobilov v Nashvillu, kamor je pevka prišla očistit svoje vozilo na dan, ko se je preselila v mesto. Stara je bila 18 let. "Bila sem presenečena in vesela, da me je med pogovorom gledal v obraz, kar se je redko zgodilo. Delovalo je, da ga res zanima, kdo sem in kaj počnem," je povedala v enem od intervjujev leta 2016.

Preberi še Zakaj Dolly Parton z možem ni imela otrok?

Kljub temu, da jo je njena glasbena založba prosila, naj z zakonom še nekaj časa počaka, se je par poročil maja leta 1966, dve leti zatem, ko sta se spoznala. Ceremoniji so prisostvovali le njena mati, pastor in njegova žena, tako pa so ohranili skrivnost, da novica ni prehitro prišla v medije.

Dean je imel svoje podjetje, ki se je ukvarjalo s tlakovanjem, ves čas zakona pa se je izogibal soju žarometov, pod katerimi je bila Dolly. V javnosti so ga le redko videvali, pevka pa se je leta 1984 v intervjuju za AP pošalila: "Veliko ljudi pravi, da Carl Dean ne obstaja in da je nekdo, ki sem si ga izmislila, da bi odvrnila druge."

Zdravstvene težave

Dolly bi se pred dnevi morala osebno udeležiti odprtja novega vrtiljaka v tematskem parku Dollywood, a se je namesto tega pojavila v videu, ki so ga predvajali prisotnim. Kot je dejala, ji je zdravnik svetoval, da se na pot zaradi zdravstvenih težav ne odpravi, ker je predaleč, ob tem pa pomirila oboževalce in dodala, da ima sicer nekaj zapletov, a je njeno splošno počutje dobro.

Dolly Parton je še nekaj dni pred smrtjo vztrajala, da se dobro počuti.
Dolly Parton je še nekaj dni pred smrtjo vztrajala, da se dobro počuti.
FOTO: AP

"Oboževalci, kot sem vam že sporočila, imam nekaj manjših zdravstvenih težav. Občasno se spopadam z vrtoglavico in slabostjo, pogosto pa sem dehidrirana. Moj zdravnik v Nashvillu mi je zato porezal krila in mi dejal, da ta teden ne smem potovati. In če zdravnik tako reče, tako pač je," je takrat dejala 80-letna pevka, ki se je na videu pojavila z metuljevimi krili, ki so plahutala za njeno glavo. Kot je še dodala, ni imela drugih zdravstvenih težav, zato se je lahko posvečala projektom, kot je muzikal na Broadwayju.

O zdravstvenih težavah, s katerimi se spopada od smrti moža, je večkrat javno govorila, prav te pa je navedla tudi kot vzrok številnih odpovedi nastopov in nazadnje gostovanja v Las Vegasu. Kljub temu je pevka vedno znova vztrajala, da gre za manjše nevšečnosti, ki je ne ovirajo pri delu na projektih in ustvarjanju nove glasbe.

dolly parton smrt pevka country

Kaj ponuja letošnje koncertno poletje?

Dua Lipa prvič praznovala kot gospa Turner: jahta, torte, sanjski razgledi

24ur.com Umrl je mož pevke Dolly Parton
24ur.com Umrla je pevka skupine Fleetwood Mac, Christine McVie
24ur.com Umrla je zvezdnica Briljantine Susan Buckner
24ur.com Umrla je igralka Shelley Fabares
24ur.com Umrla je Teri Garr, zvezdnica filmov Tootsie in Mladi Frankenstein
24ur.com Množica pričakala krsto Bonnie Tyler
24ur.com Umrla je igralka Cindy Williams
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Astalaviva1958
25. 08. 2026 21.04
RIP
Odgovori
0 0
Uporabnik1921539
25. 08. 2026 20.58
kar obstal sem ob novici.Rad sem jo poslusal.Pozitivna na polno.Rip
Odgovori
0 0
manucao
25. 08. 2026 20.46
Doly Parton, Linda Ronstadt, Emmylou Harris (TRIO). Žal ene ni več med nami.
Odgovori
+6
6 0
BitterTruth
25. 08. 2026 20.42
Obozujem ne samo njeno glasbo ampak tudi njeno super pozitivno javno podobo, ki jo je ohranjala do konca... jo ze pogresam ceprav vem da gremo kmal vsi na isti plac
Odgovori
+7
7 0
G-man
25. 08. 2026 20.20
Ena največjih, ne le po glasbenih dosežkih, ampak tudi po srcu. Počivaj v miru legenda.
Odgovori
+14
16 2
Fletna
25. 08. 2026 20.17
Ta Dolly Parton je znana kaj je to samo znani umirajo naj pociva v miru
Odgovori
+2
5 3
Senca6
25. 08. 2026 20.39
vsi umirajo samo o drugih se ne piše....
Odgovori
+6
6 0
nastjamarko
25. 08. 2026 20.11
Legenda za vedno.
Odgovori
+25
26 1
Kratki
25. 08. 2026 20.14
Ne verjamem,da se je bodo spomnili čez 100let neki roboti,ker tja drvimo na polno in na žalost
Odgovori
+3
6 3
wiki2000
25. 08. 2026 20.37
pojma nimaš-.... zakaj se zdaj še vedno spominjamo elvisa, roya orbisona, abbe, ...... zato ker so LEGENDE...in teh se bomo VEDNO spomnili, tudi mladiposlušajo muziko izpred desetletij, ti sedanji one-hit-bandi so pa itak pozabljeni po pol leta
Odgovori
+7
7 0
bibaleze
Portal
Kim Kardashian ji dovoli marsikaj, pri tem pa je potegnila jasno mejo
'Spi, ko spi dojenček': dobronameren nasvet, ki pogosto ne deluje
'Spi, ko spi dojenček': dobronameren nasvet, ki pogosto ne deluje
Dva para o tem, ali obstaja popoln čas za odločitev o otroku
Dva para o tem, ali obstaja popoln čas za odločitev o otroku
Kot otrok je ilegalno prodajala sadje – danes ima milijone in pomaga drugim
Kot otrok je ilegalno prodajala sadje – danes ima milijone in pomaga drugim
zadovoljna
Portal
Dopust brez načrtovanja, hitenja in skrbi? Tunizija ponuja recept za oddih v dvoje
Vse oči so bile uprte v njena stopala
Vse oči so bile uprte v njena stopala
Lepotni trend iz frizerskih salonov, ki ruši desetletja stara lepotna pravila in osvaja vse več žensk
Lepotni trend iz frizerskih salonov, ki ruši desetletja stara lepotna pravila in osvaja vse več žensk
Ženske, ki po 50. letu cvetijo, imajo teh 7 skupnih navad
Ženske, ki po 50. letu cvetijo, imajo teh 7 skupnih navad
vizita
Portal
Nihče, razen nje, nima takšne diagnoze
Zaradi spodletele operacije je odšel od doma, pomagali so mu zdravniki v tuji državi
Zaradi spodletele operacije je odšel od doma, pomagali so mu zdravniki v tuji državi
Koliko stresa nosimo v črevesju
Koliko stresa nosimo v črevesju
Ali bi lahko vaša kri v prihodnosti razkrila, katera tkiva se starajo hitreje?
Ali bi lahko vaša kri v prihodnosti razkrila, katera tkiva se starajo hitreje?
cekin
Portal
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
Bizaren trik z gotovino in aluminijasto folijo: deluje ali gre le za še en spletni mit?
Bizaren trik z gotovino in aluminijasto folijo: deluje ali gre le za še en spletni mit?
Sindikati pozivajo k izrabi dopusta za spremstvo prvošolčka
Sindikati pozivajo k izrabi dopusta za spremstvo prvošolčka
moskisvet
Portal
Prizor, ki pritegne pogled: slovenska pevka s stojo na glavi uživa na Maldivih
Vozil je samo 13 km/h. Policist ga je lovil s kolesom in mu napisal kazen
Vozil je samo 13 km/h. Policist ga je lovil s kolesom in mu napisal kazen
Lindsey Vonn v Rogličevem dresu: njen naslednji korak po hudi poškodbi
Lindsey Vonn v Rogličevem dresu: njen naslednji korak po hudi poškodbi
Kolikokrat v življenju se iskreno zaljubimo?
Kolikokrat v življenju se iskreno zaljubimo?
dominvrt
Portal
Lahko prihranite več kot 4.000 evrov, če se odločite za menjavo peči
Ena od najbolj hvaležnih vrtnin: ob pravilni negi daje pridelek več mesecev
Ena od najbolj hvaležnih vrtnin: ob pravilni negi daje pridelek več mesecev
Po dopustu: Kako ohraniti čudovite spomine in se izogniti navlaki
Po dopustu: Kako ohraniti čudovite spomine in se izogniti navlaki
Med prenovo stare hiše so odstranili 70 let staro preprogo. Kar so našli pod njo, jih je pustilo brez besed
Med prenovo stare hiše so odstranili 70 let staro preprogo. Kar so našli pod njo, jih je pustilo brez besed
okusno
Portal
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Ne marate teksture priljubljenega sira? Ta preprost trik ga spremeni v kremast namaz
Ne marate teksture priljubljenega sira? Ta preprost trik ga spremeni v kremast namaz
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
Če imate doma jajčevce, poskusite to: preprosta jed, ki nasiti za več ur
Če imate doma jajčevce, poskusite to: preprosta jed, ki nasiti za več ur
voyo
Portal
Prekrokana noč 2
Živalska patrulja
Živalska patrulja
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907