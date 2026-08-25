Umrla je ikonična country pevka Dolly Parton

"Moje ime je Brian Seaver, sem sin Cassie Parton ter predstavljam družino Parton in Owens. Sporočam, da je umrla moja teta Dolly Rebecca Parton Dean, sestra, Sisi in Sis ene generacije in Gigi za drugo. Dolly me je že pred leti prosila za takšno objavo, še preden sem se zavedal, da bo to kmalu postala realnost. Kot njen vodja varnosti zadnji dve desetletji, kar sem nasledil po očetu Larryju, sem si predstavljal, kako težko bo, a sem šele sedaj začutil, kako je zares," je v videoizjavi povedal pevkin nečak Brian Seaver.

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"To je čast, združena s ponosom in veliko žalostjo. A žalost je v nas, ne v Dolly. Ona je živela s svetlobo, sedaj pa je v Jezusovih rokah, kjer so jo pričakali Carl, njeni starši in številni drugi, ki so jo čakali," je še dodal nečak pevke Dolly Parton. Zvezdnica country glasbe je še pred dnevi v videoposnetku sporočila, da se sicer sooča z nekaj zdravstvenimi težavami, a se počuti dobro. Kljub nekaj odpovedim dogodkov in gostovanja v Las Vegasu je pripravljala nove projekte in ustvarjala novo glasbo.

Z glasbo se je ukvarjala od ranih let

Dolly je bila rojena v Tennesseeju leta 1946. Imela je 11 sorojencev, njena družina pa ni bila med premožnimi. "Nikoli nismo stradali, a včasih ni bilo dovolj za jesti," je dejala v enem od intervjujev leta 1977. Pri šestih letih je začela igrati kitaro in peti v dedovi cerkvi. Leto pozneje je začela pisati pesmi.

Dolly Parton bo vedno ostala ikona country glasbe. FOTO: AP

Po maturi se je preselila v Nashville, kjer je nastopala po klubih in pisala pesmi, ki jih je izvajala sama ali drugi glasbeniki. Preboj se je zgodil, ko jo je Porter Wagoner najel za spremljevalno pevko, nato pa ji je pomagal do lastne pogodbe z založbo. Največ pozornosti so takrat pritegnili njeni dueti.

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Leta 1971 je imela prvo uspešnico z naslovom Joshua, s katero se je povzpela na vrh glasbenih lestvic. Dve leti pozneje je izdala singel Jolene, ki jo je izstrelil na vrh country lestvic, z njim pa se je uvrstila tudi na Billboardovo lestvico 100 najboljših hitov. Med njene največje uspešnice, ki jih ni bilo malo, sodijo še 9 to 5, I Will Always Love You, Coat of Many Colors in Rockin' Years.

Dolgoletni zakon s Carlom

Dolly je bila vse do njegove smrti marca lani poročena s Carlom Deanom. Par se je spoznal pred pralnico avtomobilov v Nashvillu, kamor je pevka prišla očistit svoje vozilo na dan, ko se je preselila v mesto. Stara je bila 18 let. "Bila sem presenečena in vesela, da me je med pogovorom gledal v obraz, kar se je redko zgodilo. Delovalo je, da ga res zanima, kdo sem in kaj počnem," je povedala v enem od intervjujev leta 2016.

Kljub temu, da jo je njena glasbena založba prosila, naj z zakonom še nekaj časa počaka, se je par poročil maja leta 1966, dve leti zatem, ko sta se spoznala. Ceremoniji so prisostvovali le njena mati, pastor in njegova žena, tako pa so ohranili skrivnost, da novica ni prehitro prišla v medije. Dean je imel svoje podjetje, ki se je ukvarjalo s tlakovanjem, ves čas zakona pa se je izogibal soju žarometov, pod katerimi je bila Dolly. V javnosti so ga le redko videvali, pevka pa se je leta 1984 v intervjuju za AP pošalila: "Veliko ljudi pravi, da Carl Dean ne obstaja in da je nekdo, ki sem si ga izmislila, da bi odvrnila druge."

Zdravstvene težave

Dolly bi se pred dnevi morala osebno udeležiti odprtja novega vrtiljaka v tematskem parku Dollywood, a se je namesto tega pojavila v videu, ki so ga predvajali prisotnim. Kot je dejala, ji je zdravnik svetoval, da se na pot zaradi zdravstvenih težav ne odpravi, ker je predaleč, ob tem pa pomirila oboževalce in dodala, da ima sicer nekaj zapletov, a je njeno splošno počutje dobro.

Dolly Parton je še nekaj dni pred smrtjo vztrajala, da se dobro počuti. FOTO: AP