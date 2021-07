Umrla je italijanska pevka Raffaella Carrà

Raffaella Carrà je bila znana tudi v Španiji in Latinski Ameriki. Raffaella Carrà je bila rojena 18. junija 1943 v Riminiju kot Raffaella Pelloni. Zaigrala je v več filmih med letoma 1960 in 1970, vključno s filmom Ekspres polkovnika Ryana iz leta 1965, kjer je ob njej zaigral tudi Frank Sinatra . Isto leto je zaigrala še v muzikalu Scaramouche .

Sredi 70. let je postala še televizijska voditeljica italijanskih in španskih televizijskih oddaj. Za svojo so jo sprejeli tudi geji, zaslovela pa je tudi v Latinski Ameriki, kjer je nastopala kot pop pevka in igralka. Kmalu se je vrnila nazaj v Evropo, kjer je postala voditeljica pogovornih oddaj, kar je bila vse do prejšnjega leta.