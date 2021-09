Umrla je legendarna R&B pevka Sarah Dash

Patti Labelle je na družbenem omrežju Instagram objavila posnetek s koncerta, na katerem sta s Sarah pred nekaj dnevi še zadnjič nastopili skupaj. "Sarah je bila neverjetno talentirana, lepa in ljubeča oseba, ki je blagoslovila moje življenje in vsa življenja, v katera je vstopila. Vedno sem lahko računala nanjo, kajti takšna je Sarah bila. Zvesta prijateljica in glas tistih, ki ga sami niso imeli," je ob posnetku zapisala Patti.

"Z veseljem je dala tistim, ki sami niso imeli. Moje srce je strto, tako kot so strta srca njenih najbližjih in oboževalcev. Njen duh in vse, kar je dala svetu, živi naprej. Počivaj v moči, moja draga sestra, vedno te bom imela rada," je zapis zaključila Patti.

Sarah Dash je bila rojena v Trentonu v zvezni državi New Jersey. Leta 1961 se je povezala s Patti Labelle, Nono Hendryx in Sundray Tucker, skupaj pa so postale The Ordettes. Tuckerjevo je kmalu nadomestila Cindy Birdsong, skupina pa se je preimenovala v Patti Labelle and The Bluebells.

V poznih 60. letih, ko je skupino zapustila še Birdsongova, so se preimenovale v Labelle. Trio je izdal osem albumov, zadnjega leta 2008, največji uspeh pa so doživele leta 1974 s singlom Lady Marmalade. Sarah je med letoma 1978 in 1988 izdala štiri samostojne albume, kot spremljevalna pevka pa je na turnejah spremljala skupino The Rolling Stones, pozneje pa še Keitha Richardsa na samostojni poti. Leta 2016 je prejela nagrado za življenjsko delo, ki ji ga je podarilo združenje The National R&B Music Society.

V objavah na družbenih omrežjih so se ji poklonili že številni glasbeniki in drugi zvezdniki, med njimi tudi kitarist Nile Rodgers, pevka Gloria Gaynor, glasbenik Bootsy Collins in kantavtorica Stephanie Mills.