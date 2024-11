Umrla je Maja Mauko, nekdanja članica skupine Foxy Teens

"Z veliko žalostjo in praznino v srcih sporočamo, da nas je zapustila naša Foxyca Majči. Najlepši možni spomini pa ostajajo za vedno," so sporočili v objavi. Zapis je delila tudi Tanja Žagar, ki je dodala: "Sploh nimam besed. Tako mi je hudo. Bila mi je kot sestrica. Zlata naša Foxyca Majči, vedno boš z mano, vedno boš z nami v najlepših spominih."

Skupino so leta 1996 na poti v zabaviščni park ustanovila štiri dekleta, njihova zgodba pa je trajala skoraj desetletje. Širši javnosti so postale znane s priredbo skladbe Spice Girls Wanna Be, kmalu pa je sledil njihov prvenec Ujemi ritem, nato pa še Naj pada zdaj dež, Moja simpatija in druge.

Med leti 2002 in 2003 je bila članica Foxy Teens tudi Špela Grošelj. Maja se je takrat za krajši čas poslovila od skupine in se posvetila šoli. Po Špelinem odhodu se je Maja vrnila in prvotna zasedba je skupaj vztrajala še nadaljnji dve leti.

Po razpadu Foxy Teens se je Maja posvetila šoli. Po maturi se ji je ponudila priložnost za delo in takoj se je redno zaposlila. Vzporedno s službo se je vpisala tudi na študij sociologije in kadrovskega menedžmenta na fakulteti za družbene vede. Kaj kmalu se ji je ponudila nova priložnost za delo v kadrovski službi v mednarodnem podjetju.

"Še vedno delam stvari, ki jih rada počnem. Upam, da bo vedno tako. To je moja motivacija, v tem vidim recept za uspeh. Ne maram delati stvari z muko," je pred leti svoj recept za srečno življenje naši novinarki zaupala nekdanja foksica. Po umiku pred soji odrskih reflektorjev in fotografskimi bliskavicami, pozornosti medijev ni pogrešala, je takrat še priznala.