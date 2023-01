Umrla je pevka Anita Pointer, stara 74 let

Umrla je pevka Anita Pointer, članica skupine Pointer Sisters, ki so zaslovele v 70. letih prejšnjega stoletja, najbolj znane pa so bile po pesmih, kot so I'm So Excited, Jump (For My Love) in Fire. Novico je sporočil tiskovni predstavnik zasedbe, vzrok njene smrti pa je bila bolezen, je še dodal.

Anita Pointer je umrla na svojem domu v Kaliforniji, njen tiskovni predstavnik Roger Neal pa je sporočil: "Globoko smo užaloščeni ob izgubi naše Anite, tolaži pa nas misel, da je zdaj v miru združena s hčerko Jado ter sestrama June in Bonnie. Ona je bila tista, ki nas je vse skupaj tako dolgo držala skupaj. Njena ljubezen do družine bo živela naprej v vsakem od nas." icon-expand Anita Pointer FOTO: Instagram Pointerjeva je bila najstarejša od štirih sester, vse pa so s petjem začele najprej v cerkvi, kjer je bil njihov oče pridigar. Sestri June in Bonnie sta leta 1969 ustanovili najprej duet, kmalu se jima je v skupini Pointer Sisters pridružila še Anita, pozneje pa še Ruth. Leta 2003 je za rakom umrla njena hči Jade, Anita pa je prevzela skrb za vnukinjo Roxie McKain Pointer. Tri leta pozneje je umrla tudi njena sestra June, ki je bila stara 52 let. Pred dvema letoma pa je umrla še Bonnie. Prvi album je skupina, ki so jo sestavljale sestre, izdala leta 1973, na njem pa je bila tudi njihova prva uspešnica, Yes We Can Can. Pozneje so jih nanizale še kar nekaj, za svoje delo pa bile nagrajene tudi z grammyjem.