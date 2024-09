Umrla je pevka Irena Kohont-Jamnik

Pozneje je z družino živela v Ljubljani, z glasbo pa se je ukvarjala le ljubiteljsko, ko je občasno še stopila na oder. Zadnja leta so jo pestile zdravstvene težave, a je bila njena smrt nenadna in zato nepričakovana, nam je povedala družinska prijateljica, ki je še dodala: "Bila je zvezda tistih let, s posebnim glasom in posebno lepoto."