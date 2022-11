Umrla je pevka skupine Fleetwood Mac, Christine McVie

Umrla je pevka in tekstopiska skupine Fleetwood Mac , Christine McVie . Žalostno novico je v izjavi potrdila njena družina, ki je zapisala: "Želimo si, da ohranite Christine v svojih srcih in se je spominjate kot neverjetnega bitja in krasne glasbenice, ki je bila zelo ljubljena." Dodali so, da je umrla mirne smrti po krajši bolezni, zadnje trenutke pa je preživela v bolnišnici obdana z ljubljenimi osebami.

Britanska pevka in tekstopiska je bila avtorica hitov kot so Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me in Songbird. McVie je bila članica skupine prvih 28 let njihovega ustvarjanja, leta 1998 je skupino zapustila, a se je leta 2014 vrnila.