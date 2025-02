Umrla je Roberta Flack, ki je prva pela Killing Me Softly

Umrla je z grammyjem nagrajena pevka Roberta Flack, ki je najbolj znana po uspešnici Killing Me Softly. Stara je bila 88 let. Kot so sporočili v izjavi za javnost, je glasbenica umrla mirne smrti, obdana z družinskimi člani. Bila je ena najbolj uspešnih glasbenic 70. let, s singli The First Time Ever I Saw Your Face, Killing Me Softly with His Song in Feel Like Makin' Love pa se je uvrstila na prvo mesto glasbenih lestvic.