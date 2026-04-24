Umrla zadnja učenka Rahmaninova: Nocoj so nebesa dobila zelo posebnega angela

Ruth Slenczynska je bila rojena v Kaliforniji poljskim staršem. Prvi recital je imela že pri štirih letih, ko je bila stara sedem let, pa je v Parizu prvič nastopila s celotnim orkestrom. Znana je bila po svoji izjemni tehniki in muzikalnosti, nastopala pa je za pet ameriških predsednikov. Posebna izkušnja je bila, ko je skupaj s Harryjem Trumanom v duetu na klavirju zaigrala v Beli hiši.

Nastopala je tudi v svojih 90. letih, leta 2022 pa je izdala svoj zadnji album. Umrla je mirne smrti v domu za ostarele v Kaliforniji, je v izjavi za BBC dejala njena nekdanja učenka Shelly Moorman-Stahlman. "Nocoj so nebesa dobila zelo posebnega angela," je povedala glasbenica in učiteljica ter dodala, da se je Ruthino zdravje po nekaj padcih poslabšalo. "Na mojih zadnjih obiskih pri njej je bila posebej energična, njena presoja pa jasna," je še dodala Shelly, ki je pristavila, da ji je učiteljica nedavno tudi zaigrala na klavir. Po zadnjem padcu si ni opomogla in je umrla mirne smrti, obdana s prijatelji, med katerimi je bil tudi Randy, mož Moorman-Stahlmanove.

Rojena leta 1925 je Slenczynska po Mozartu veljala za enega najbolj glasbeno nadarjenih otrok. Njen oče Josef Slenczynski je bil znan violinist in vodja konservatorija v Varšavi, preden so ga v prvi svetovni vojni ranili. Po selitvi v Ameriko se je znova uveljavil kot glasbenik, že nekaj ur po hčerinem rojstvu pa je bil prepričan, da bo ta izjemna violinistka ali pianistka. Ko je bila stara tri leta, je poznala osnove glasbene teorije, družina pa se je, da se je lahko učila pri najboljših učiteljih, preselila nazaj v Evropo. Rahmaninova je spoznala leta 1934, ko ga je nadomeščala na enem od koncertov, kmalu zatem pa je spoznala tudi maestra. Stara devet let je postala njegova učenka, pozneje pa sta bila dobra prijatelja.