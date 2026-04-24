Glasba

Umrla zadnja učenka Rahmaninova: Nocoj so nebesa dobila zelo posebnega angela

Los Angeles, 24. 04. 2026 15.01 pred 6 urami 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Ruth Slenczynska

Umrla je virtuozinja na klavirju Ruth Slenczynska, ki je bila še zadnja živeča učenka Sergeja Rahmaninova. Stara je bila 101 leto in je imela za seboj neverjetnih devet desetletij dolgo kariero. Od nje se je s čustvenimi besedami poslovila tudi njena nekdanja učenka Shelly Moorman-Stahlman.

Ruth Slenczynska je bila rojena v Kaliforniji poljskim staršem. Prvi recital je imela že pri štirih letih, ko je bila stara sedem let, pa je v Parizu prvič nastopila s celotnim orkestrom. Znana je bila po svoji izjemni tehniki in muzikalnosti, nastopala pa je za pet ameriških predsednikov. Posebna izkušnja je bila, ko je skupaj s Harryjem Trumanom v duetu na klavirju zaigrala v Beli hiši.

Nastopala je tudi v svojih 90. letih, leta 2022 pa je izdala svoj zadnji album. Umrla je mirne smrti v domu za ostarele v Kaliforniji, je v izjavi za BBC dejala njena nekdanja učenka Shelly Moorman-Stahlman. "Nocoj so nebesa dobila zelo posebnega angela," je povedala glasbenica in učiteljica ter dodala, da se je Ruthino zdravje po nekaj padcih poslabšalo.

"Na mojih zadnjih obiskih pri njej je bila posebej energična, njena presoja pa jasna," je še dodala Shelly, ki je pristavila, da ji je učiteljica nedavno tudi zaigrala na klavir. Po zadnjem padcu si ni opomogla in je umrla mirne smrti, obdana s prijatelji, med katerimi je bil tudi Randy, mož Moorman-Stahlmanove.

Rojena leta 1925 je Slenczynska po Mozartu veljala za enega najbolj glasbeno nadarjenih otrok. Njen oče Josef Slenczynski je bil znan violinist in vodja konservatorija v Varšavi, preden so ga v prvi svetovni vojni ranili. Po selitvi v Ameriko se je znova uveljavil kot glasbenik, že nekaj ur po hčerinem rojstvu pa je bil prepričan, da bo ta izjemna violinistka ali pianistka.

Ko je bila stara tri leta, je poznala osnove glasbene teorije, družina pa se je, da se je lahko učila pri najboljših učiteljih, preselila nazaj v Evropo. Rahmaninova je spoznala leta 1934, ko ga je nadomeščala na enem od koncertov, kmalu zatem pa je spoznala tudi maestra. Stara devet let je postala njegova učenka, pozneje pa sta bila dobra prijatelja.

Razlagalnik

Sergej Rahmaninov (1873–1943) je bil eden najpomembnejših ruskih skladateljev, pianistov in dirigentov pozne romantike. Znan je predvsem po svojih tehnično izjemno zahtevnih klavirskih koncertih in liričnih melodijah, ki so globoko zakoreninjene v ruski glasbeni tradiciji. Kot eden največjih pianistov svojega časa je s svojo virtuoznostjo in edinstvenim slogom igranja postavil visoke standarde za generacije glasbenikov, ki so sledile.

Izraz 'čudežni otrok' (ali 'enfant prodige') se v glasbi uporablja za otroke, ki že v zelo zgodnji mladosti izkazujejo izjemno, zrelo glasbeno nadarjenost, ki močno presega pričakovanja za njihovo starost. Ti posamezniki pogosto hitro osvojijo kompleksne tehnike igranja inštrumentov ali razumevanje glasbene teorije, podobno kot je to veljalo za Wolfganga Amadeusa Mozarta, ki je začel skladati že kot majhen otrok.

Harry S. Truman (1884–1972) je bil 33. predsednik Združenih držav Amerike, ki je na položaju služil med letoma 1945 in 1953. Predsedniško funkcijo je prevzel po smrti Franklina D. Roosevelta proti koncu druge svetovne vojne. Njegov mandat je zaznamoval konec vojne, začetek hladne vojne, Marshallov načrt za obnovo Evrope ter ustanovitev zveze NATO. Bil je znan tudi kot ljubitelj glasbe in je pogosto podpiral umetnike, ki so nastopali v Beli hiši.

kryptix
24. 04. 2026 21.43
Če si pri treh letih namesto na ropotuljico bil prisiljen igrati klavir še nisi čudežni človek. V glasbi je vsak lahko čudežni če te v to prisilijo starši. Ajde da bi oče bil rudar bi še razumel da si res nekaj posebnega. Če bi oče bil direktor bi bila pa ta ženska čudežna direktorica.
flojdi
24. 04. 2026 20.38
Rip./?zakaj o mnogih genialnih ljudeh beremo sele po njihovi smrti
