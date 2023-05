Umrla je Tina Turner.

Tina Turner , ki so jo klasike soula in pop uspešnice, kot sta The Best in What's Love Got to Do With It , naredile za zvezdnico, je umrla v starosti 83 let. Zaslovela je skupaj z možem Ikom v šestdesetih letih prejšnjega stoletja s pesmimi, kot sta Proud Mary in River Deep, Mountain High. Leta 1978 se je ločila od Ika in v osemdesetih letih 20. stoletja dosegla še večji uspeh kot solistka.

Rojena v Tennesseeju v družini kmetov je najprej postala pomembna kot ena od spremljevalnih pevk moževe skupine The Kings of Rhythm . Kmalu je odšla na čelo skupine, par pa je okusil komercialni uspeh s skladbama Fool in Love in It's Gonna Work Out Fine , ki sta se v zgodnjih 60. uvrstili na ameriške lestvice. Njune druge uspešnice so vključevale Nutbush City Limits iz leta 1973 o majhnem mestu, kjer se je Tina rodila. Toda Ikova fizična in čustvena zloraba je terjala svoj davek. Prav on je bil tisti, ki je spremenil njeno ime iz njenega rojstnega imena, Anna Mae Bullock , v Tina Turner – odločitev, ki jo je sprejel brez njene vednosti, je le en primer njegovega nadzorujočega vedenja.

Tina Turner, ki so jo poimenovali kraljica rock'n'rolla, je slovela po svojih nesramnih in energičnih odrskih nastopih ter drznem, močnem vokalu. Osvojila je osem nagrad grammy in bila leta 2021 sprejeta v Dvorano slavnih rock'n'rolla kot solo izvajalka, prvič pa je bila sprejeta skupaj z Ikom leta 1991.

Travm, ki jih je utrpela skozi njuno razmerje, se je spomnila v svojih spominih iz leta 2018 z naslovom My Love Story, v katerih je seks s pokojnim glasbenikom primerjala z "nekakšnim posilstvom". Zapisala je: "Tolikokrat je uporabil moj nos kot boksarsko vrečo, da sem čutila okus krvi, ki mi je tekla po grlu, ko sem pela."

Potem ko je pobegnila svojemu nasilnemu možu, je ponovno zgradila kariero in postala ena največjih pop in rock zvezd 80. in 90. let. Z uspešnicami, kot so Let's Stay Together, Steamy Windows, Private Dancer, zapela je uvodno pesem Jamesa Bonda GoldenEye, I Don't Wanna Fight in It Takes Two, duet z Rodom Stewartom.

Zaigrala je tudi v filmu Mad Max: Beyond Thunderdome iz leta 1985 – katerega del je bila še ena njena uspešnica We Don't Need Another Hero – zaigrala pa je tudi v rock operi The Who iz leta 1975.