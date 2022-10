Umrla legenda rock'n'rolla Jerry Lee Lewis

Leta 1956 se je odpravil v Memphis, ki slovi kot zibelka soula, bluesa in rocka, da bi se povezal s producentom Samom Phillipsom pri založbi Sun Records, ki je imel ključni pomen pri vzponu Elvisa Presleyja . Pri založbi je istega leta posnel prvo ploščo z naslovom Crazy Arms , ki so jo na ameriškem jugu prodali v nakladi 300.000 izvodov. Svetovno slavo je sicer dosegel leto kasneje s pesmijo W hole Lotta Shakin' Goin' On , ki je s provokativnim besedilom šokirala nekatere radijske postaje, da je sprva niso hotele predvajati. Temu so sledile prav tako uspešne skladbe, kot so Great Balls of Fire , Breathless in High School Confidential .

Njegova priljubljenost je nekoliko upadla, ko se je poročil s 13-letno sestrično. Po tem škandalu v začetku 60. let ni imel velikega uspeha na lestvicah, izjema je bila priredba pesmi Raya Charlesa What'd I Say. Njegovi nastopi v živo so bili sicer divji in polni energije. Po tipkah je udarjal z rokami in nogami, včasih je celo skočil na klavir, zaradi česar so mu nadeli vzdevek The Killer.

Ob koncu 60. let se je posvetil country glasbi, kar je znova spodbudilo njegovo kariero. V tem žanru je ponovno zasedal vrhove lestvic s skladbami, kot so Another Place, Another Time, To Make Love Sweeter for You in There Must Be More to Love Than This. Lewis je v karieri, ki je trajala več kot sedem desetletij, posnel več kot 40 albumov. Prejel je štiri nagrade grammy, med njimi nagrado za življenjsko delo. Leta 1986 so ga sprejeli v Dvorano slavnih rock and rolla.