Umrla Mandisa, 47-letna grammyjeva nagrajenka.

"Lahko potrdimo, da je bila Mandisa najdena mrtva na njenem domu," je za medije sporočil njen predstavnik. "Trenutno ne poznamo vzroka smrti ali kakršnih koli drugih podrobnosti. Prosimo vas za molitev za njeno družino in tesno povezan krog prijateljev v tem neverjetno težkem času."

Glasbenica je leta 2022 izdala knjigo spominov z naslovom Out of the Dark: My Journey Through the Shadows to Find God's Joy, v kateri je odkrito opisala njeno izkušnjo z depresijo in tesnobo po izgubi bližnjega prijatelja zaradi raka, kar je poimenovala svoje obdobje "globoke teme".

Ker je iskala tolažbo v hrani, se je izolirala, ko se ji je zdravje poslabšalo. V tem obdobju je Mandisa postala samotarka. "Bila sem tako nesrečna. Počutila sem se tako brezupno." Intervencija, ki so jo organizirali njeni prijatelji, ji je pomagala prebuditi resničnost njenega duševnega zdravja in ji pomagala postaviti na pot, kjer se je lahko začela spopadati s čustvi, ki jih je ponotranjila.