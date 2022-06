Umrla manekenka iz kultnega spota Hot in herre

Director X, režiser videospotov, je potrdil, da je manekenka in njegova dobra prijateljica Pasha Bleasdell umrla zaradi posledic možganskega tumorja. "Včeraj smo izgubili prijateljico," je na Instagramu zapisal Director ob videu, v katerem je sestavil več posnetkov svoje pokojne prijateljice: "Pasha Bleasdell je 4. junija 2022 ob 11:59 uri umrla zaradi možganskega tumorja. Če ste v začetku novega tisočletja spremljali glasbene videospote, potem ste poznali Pasho. Spoznal sem jo, ko je delala v zaodrju snemanja videospota Where i want to be glasbenika Donella Jonesa."