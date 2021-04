Umrla nekdaj slavna italijanska pevka Milva

Milva je bila po besedah italijanskega ministra za kulturo Daria Franceschina "ena od največjih interpretk italijanskega šansona".

Milva, s polnim imenom Milva Biolcati, se je rodila v majhnem kraju Goro v bližini Neaplja materi šivilji in očetu ribiču. Zaradi finančnih težav v družini se je preselila v Bologno, kjer se je glasbeno in igralsko usposabljala in se začela prijavljati na različna pevska tekmovanja.