Operna diva se je pridružila Freddieju Mercuryju

Montserrat Caballe je imela polstoletno kariero operne pevke in je dočakala 85 let.

V Barceloni rojena pevka se je rodila v skromni družini, študirala je na konservatoriju Liceu, kjer je leta 1954 diplomirala z zlato medaljo. Nato se je preselila v Basel v Švici, kjer je leta 1956 debitirala kot Mimi v Puccinijevi operi La Boheme. Med letoma 1957 in 1959 je bila članica baselske opere, pela je od Mozarta do Straussa v nemščini, kar je bilo precej neobičajno za špansko pevko. A ji je prišlo prav, saj se je nato preselila v Bremen, kjer je pela med letoma 1959 in 1962.

Leta 1962 se je vrnila v Barcelono, kjer je debitirala v Liceu v Straussovi Arabelli. Mednarodno je zaslovela po letu 1965, ko je zapela v newyorškem Carnegie Hallu, kasneje tudi v Filadelfiji, pela je še s Placidom Domingom. Leta 1972 je prvič zapela v londonskem Convent Gardnu, pet let kasneje pa v San Franciscu, leta 1978 je pela Tosco s Lucianom Pavarottijem in Adriano Lecouvreur s Josejem Carrerasom.

Razpon glasu ji je dovoljeval interpretacijo od dramskih do liričnih in koloraturnih vlog. Strokovnjaki so ji priznavali izjemen glas in tehniko, s katero je izkazovala veliko pevsko intenziteto, ki jo je nato lahko "prestavila" v enega najbolj znanih pianissimov v operni produkciji.

Leta 1987 je naredila redek skok v pop vode, ko je zapela legendarno Barcelono z Mercuryjem, zaradi katere jo je spoznal ves svet, ne zgolj ljubitelji opere. Pesem je postala uradna himna poletnih olimpijskih iger v Barceloni leta 1992 in velik hit po vsem svetu. Pevka jo je na odprtju izvedla v živo s posnetkom Mercuryja, ki je umrl dobrega pol leta pred tem.