Umrla pevka Astrud Gilberto, znana po pesmi The Girl from Ipanema

"Sporočam žalostno novico, da je moja babica danes postala zvezda in je poleg mojega dedka Joaa Gilberta," je Sofia Gilberto danes zapisala na družbenih omrežjih, s čimer je sporočila smrt brazilske glasbenice Astrud Gilberto.

Pevka se je rodila leta 1940 v Salvadorju, glavnem mestu severovzhodne brazilske zvezne države Bahia. Leta 1959 se je poročila z Joaom Gilbertom, pionirjem glasbenega žanra bossa nova, ki je umrl leta 2019. Astrud Gilberto, ki je v karieri posnela 19 albumov, je imela le malo profesionalnih glasbenih izkušenj, ko je leta 1963 posnela pesem The Girl from Ipanema Toma Jobima in Viniciusa de Moraesa skupaj z ameriškim saksofonistom Stanom Getzem. S to različico je Astrud postala prva Brazilka, ki je bila nominirana za nagrado grammy, leta 1965 jo je tudi prejela v kategoriji pesem leta.