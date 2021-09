Umrla pevka disko hita 'Yes Sir, I Can Boogie'

María Mendiola je umrla v soboto zjutraj v Madridu, stara 69 let. "Danes nas je zapustila moja prijateljica ... Besede mi gredo težko iz ust ... Lahko sem samo hvaležna za vso ljubezen, ki sem jo prejela od nje, in ji ob tem sporočam, kar sem ji lahko ob različnih priložnostih v življenju večkrat rekla … Rada te imam," se je od nje na Instagramu poslovila pevka Cristina Sevilla, ki je skupaj z Mayte leta 1999 posnela album Baccara 2000, na katerega sta vključili tudi hit Yes Sir, I Can Boogie.

"Vedno se je bomo spominjali po njeni ljubezni, predanosti in spoštovanju do sveta glasbe in interpretacije. Njen nasmeh nam bo v spominu ostal za vedno," je v izjavi zapisala pevkina družina.