Unikaten polni zasuk Charli XCX in njenega benda vplivnic

KEHLANI - After Hours

Šarm ene najbolj priljubljenih mlajših ameriških soulark ni vprašljiv, je pa vprašljiva oblika in tudi narava njenega povratniškega songa. Ni daleč dan, ko bo nekdanje dekle košarkarja Kyrieja Irvinga predstavilo četrti album. After Hours je, in to kljub podpori slovite pogojno-ksilofonske fraze iz Jacksonove Liberian Girl, sila povprečen song. Pa najsi ga za roge zgrabimo med korusom ali pa med refrenom. Oba ključna gradnika sta strukturirana malodane brez ambicij. Tako nas Kehlanin še vedno lep, čist in tudi progresiven, torej navdihujoč in intenziven vokal ne privede kam daleč. Na pričakovani Kehlanin paketek čustvenih mravljincev mora poslušalstvo še malo počakati. Ocena: 3 CHARLI XCX - 360

Po skoraj dveh desetletjih slogovnih eksperimentov se Charli XCX, angleška pevka in tekstopiska, lahko pohvali, da se je njen način skladanja pop napevov ustalil. Na obzorju je Charliin šesti album. Zaenkrat še vedno aktualni Crush (2022) je bil zelo udaren, a v primerjavi z njegovimi predhodniki v mainstreamovskem oziru, še zlasti po predstavljenih oblikah, že skoraj povsem stabilen. Tudi song 360, ki naj bi ostal uvodna tema pevkinega letošnjega albumskega naleta – pričakujemo ga junija – je igriv, intriganten, bučen in energičen. Še vedno pa ne izzveni banalno. Tekstura in naboj, ki ga ta oddaja, je klasična Charli XCX power-pop premetanka. Ravno prava vsebnost elektra in soula kvalitetno razvname tudi pušeljc top vplivnic in sekvenčno celo hollywoodsko zvezdnico Chloe Sévigny. Še kar ikonično. Ocena: 4 POST MALONE ft. MORGAN WALLEN - I Had Some Help

Raper, soft raper, soft neki-neki, popevkar, country pevec! Razvojne stopnje v kreativnem življenju neustavljivega Post Malona, nekdanjega obetavnega košarkarja, so tako zelo izstopajoče oziroma izrazite, da lahko že stavimo, v koga ali kaj se bo priljubljeni ameriški glasbenik spreobrnil v prihodnjem kratko-, če ne kar dolgoročnem obdobju. Po tem, ko ga je za svojo inavguracijo country občestvu uporabila Beyoncé, Malone ni okleval. Za duetno vajo v tem novem slogu je angažiral prvo ime med kantrijaši v zadnjem desetletju. Morgan Wallen, zimzeleno sproščen, brez špekuliranja pa vedno na pirčku ali dveh ali treh posebej drznega rodea v smeri hip hopa ne izvede. Kajti. Post Malone ga – proti resicam in klobučevini. Pripravil je song, ki je komaj petodstotno malonovski, zato pa kar 105-odstotno wallenovski. Novosezonska, žal malo premalo značajska country-pop klasika. Ocena: 3 MEGAN THEE STALLION - Boa

