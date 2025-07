Unikatni folk metal iz Mongolije

The Hu je unikatni mogolski kvartet, ki se je v razprodanem Kinu Šiška predstavil v dvakratno razširjeni različici, saj je bilo na odru kar osem glasbenikov, ki so potem, ko so navdušili srbsko občinstvo, ovacije poželi tudi v razbeljeni šišenski katedrali.

K nam malokrat zaide kaj tako unikatnega, kot je zasedba The Hu, mongolska folk metal skupina, ki je nastala leta 2016 v njihovem glavnem mestu Ulan Bator. Posebnost zasedbe je, da v svojem repertoarju vključuje tradicionalno mongolsko inštrumentacijo, vključno z morin khuurjem, tovshuurjem in grlenim petjem, svoj glasbeni slog pa so poimenovali "hunnu rock". Gre za izraz, ki ga je navdihnilo starodavno nomadsko cesarstvo Xiongnu s sedežem v Mongoliji, ki je v mongolščini znano kot Hünnü. Zasedba, ki je leta 2019 izdala prvenec The Gereg ter 2022 drugi album Rumble of Thunder, v svoja besedila vključuje tudi stare mongolske bojne krike in določene verze v mongolskem jeziku.

The Hu igrajo edinstveno glasbo, ki združuje tradicionalne mongolske instrumente in grleno petje v slogu heavy metala. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Povedanim dejstvom ob bok člani zasedbe uporabljajo starodavne mongolske inštrumente, kot so morin khuur (violina s konjsko glavo), tovshuur (tradicionalna dvostrunska lutnja), tumur khuur (ustna harfa), vse skupaj pa križajo z modernimi tolkali ter kitarami z rock ter metal vplivi.

V skupini so Gala, Jaya, Enkush in Temka, a so imeli tokrat na odru še enkrat toliko spremljevalnih glasbenikov. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Ko so nekaj čez 21. uro v oblaku dima in neznosni vročini stopili na oder, se je zazdelo, kot da so prišli z drugega planeta, zagotovo pa je kdo dobil preblisk tudi, kot da so jih vzeli iz kakega filma ali serije o mongolskih vladarjih oz. velikem popotniku Marku Polu. The Hu pa so že s prvo skladbo Upright Destined Mongol takoj vzpostavili svojo identiteto, da smo lahko dojeli, kdo so in kaj so.

Zanimivo zveneči amalgam zvokov ter posebnega grlenega petja, ki malce spominja celo na didgeridoo, je eden od bistvenih elementov njihovega zvoka, saj tovrstno petje imenujejo höömii in gre za starodavno mongolsko tehniko petja. Pevec namreč ustvarja več tonov hkrati, kar omogoča ustvarjanje globokih, odzvanjajočih tonov, ki zvenijo skoraj nadnaravno. In točno tak je bil tudi občutek, ko poslušalec to zasliši, se zazdi, da so ga posebni zvoki prestavili nekam v votline ali prostranstva Mongolije, hkrati pa je trda metal podlaga vse skupaj naredila v zelo poslušljivo in docela vznemirljivo izkušnjo. Seveda pa ne velja spregledati, da njihova besedila ponujajo zgodovinsko in duhovno vsebino, od mongolskega ponosa in zgodovine, radi omenjajo tudi Džingiskana, sicer pa obdelujejo vse od narave, prednikov pa do duhovnosti.

Njihovo ime The Hu pomeni "človek" ali "človeštvo", kar simbolizira univerzalnost glasbe, ki jo izvajajo. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Kot zanimivost velja omeniti, da jih je proslavila pesem Yuve Yuve Yu, ki je postala viralna leta 2019, kar jim je prineslo mednarodno slavo. Med drugim so sodelovali z drugimi glasbeniki kot je Jacoby Shaddix (Papa Roach) ali Lzzy Hale (Halestorm), leta 2019 so v domovini prejeli red Džingiskana, najvišje državno priznanje za promoviranje mongolske kulture po svetu, naredili pa tudi priredbi pesmi Metallice kot sta Sad But True in Through The Never, s katero so pristali na "tribute" albumu The Metallica Blacklist. Prispevali pa so tudi pesem za videoigro Star Wars Jedi: Fallen Order.

Igrajo "hunnu rock", fuzijo tradicionalne mongolske glasbe in heavy metala. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Kot smo lahko videli tudi v neznosni vročini nastopa v Ljubljani, člani nosijo težka tradicionalna mongolska oblačila in pripadajoče okrasje, kar se sklada z unikatnimi tradicionalnimi instrumenti ter tako daje občutek zgodovinske pristnosti. Pravzaprav smo bili lahko samo pozitivno presenečeni, kako zanimiva, všečna in udarna je njihova godba, ki je brez dvoma nekaj posebnega- Zadovoljili so celo tiste, ki prisegajo na klasičen heavy metal, o čemer priča dejstvo, kako dobro je vžgala impresivna priredba pesmi The Trooper, zasedbe Iron Maiden.

Avditorij je tudi zaradi slabo delujoče klimatske naprave od vročine pokal po šivih, a je zasedba živ dokaz, da glasba premaga vse ovire, ki se pojavijo na poti. FOTO: Miro Majcen icon-expand