Univerzalno očarljiv psihadelični hophop-R&B

Floridska ekipa Cruza je nov resna etnija v segmentu PHHR&B. PHHR&B, kaj pa je to? Prosto po avtomobilistično si lahko tudi glasbeni histografi privoščimo kratico za označevanje določenega žanrskega predala. PHHR&B naj skrajša skovanko: psihadeličen-hiphop-R&B. Ker je rhythm'n'blues (R&B) krovna deklaracija za soul glasbo z eno izstopajočo ali več različnimi primesmi (blues, pop, funk, tudi rock ali celo gospel), stvari po eksaktnosti pač ne morejo biti primerljive s tipi podvozij osebnih in drugih avtomobilov, se ve.

PHHR&B je pred, zdaj že krepkim desetletjem, uvedel ali raje obudil Frank Ocean. Kalifornijski, kot mu pravimo, avantgardni soular je (bil) vedno močno podvržen tudi psihadeliji, le-to pa je pobral v sedemdesetih letih minulega veka, v časih, ki so navdihovali po lifestyleu in artizmu ali obrti dandanes že preživele hipsterje.

Štirje člani zasedbe Cruza za Oceana komaj vedo. Gotovo pa drži, da še kako dobro poznajo svoje super uspešne sodobnike - 6lack, PartyNextDoor, H.E.R., Aminé, dvsn, Chiiild idr. Kvartetu Cruza bi mimogrede predlagal, še prej pa tudi vsem ostalim, naj spoznajo in preučijo še našega Nejca Pippa. Nekateri od naštetih izvajalcev so prej soul, torej nu-soul pevci, drugim godi oznaka eksperimentalni raperji. Prav tako je za razumevanje skovanke PHHR&B zelo pomembno priznanje trap hiphopa, in to trapa z vsemi slogovnimi odvodi, pa najsi bo to trap, kakršnega ustvarjajo Travis Scott, James Blake in J. Cole ali pa tak jokav kot ga ponavadi forsira Drake.

Prva značilnost izraza benda Cruza je visok žameten moški vokal, ki najčešče vztraja v falsetni legi in ima značaj sanjavosti, odsotnosti, omamljenosti. Rafinirana, pretežno nežna ter ritmično zmerna zvočna slika bi bila druga. Ob vsem tem ne bo odveč, če, sicer špekulativno, ugotovim, da je izpostavljena priljubljenost PHHR&B posledica preproste univerzalne želje po poslušalskem ugodju, udobju. Ta pa izhaja iz informacijske probremenjenosti naših glav. In, kot bi znali pripomniti nergaški modreci, nikakor ni posledica dejstva, da današnja mularija o glasbi nima pojma. Iz tega istega naslova pljuska tudi ekonomsko dokazljiv fakt o tem, da je popularnost rock in ostale bolj agresivne popularne glasbe že dalj časa močno ogrožena.

Album Cruzafied je ves čas svojega trajanja zelo mamljiv. Vinjete Supa Anxious, Lover's Rock in Veronica so sijajno zapletene R&B štorije, medtem ko sta songa Patience in Dragonfly podkovana z metuljastim, to je nevsiljivim funkom. Hipnotična balada Patience ima še bolj omotično sestro, to je sprva močko-tehacejevska, kasneje pa povsem acidna One Day I'll Float Away. Produkcija v basovski sekciji trendovsko malenkost pretirava, pač po trap šabloni, tako da se situacije velja najprej lotiti na nižjih decibelih. Na izi, pač.

Ocena: 4,5