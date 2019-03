Up N' downs vabijo, da se posnamete za videospot

Up N' downs imajo že dobro leto v svojih vrstah prekaljenega Roberta Likarja (Niet, The Drinkers).

Up N' downs je obetavna, mlada, a že preizkušena rock zasedba iz Mozirja. Stilsko prisegajo na stari rock, čeprav vanj vpletajo moderne elemente in pristop, kar bodo zdaj ob pomoči producenta in kitarista Roberta Likarja, poznanega po zasedbah kot sta The Drinkers in Niet, strnili v izdelek s sodobno produkcijo. Pred izidom je namreč album Vse, kar sem pozabil II, ki ga bodo v kratkem predstavili tudi v živo. Zastavili smo mu nekaj vprašanj.

Kako si našel fante ali so oni tebe?

Fantje so pri snemanju prve plošče iskali primernega producunta in studio, jaz sem za njih bil očitno najboljša izbira. Pri snemanju druge plošče sem se jim spet pridružil kot producent in delno tudi z idejami kot kitarist. Z njim sem tako približno leto dni.