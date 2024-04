Urban Vidmar predstavlja pesem Edino ti: Včasih so težki časi koristni

V življenju ni vse postlano z rožicami, kar je na lastni koži izkusil tudi Urban Vidmar . "Prejšnje leto je bilo polno čustev in različnih čustvenih vlakcev, ko sem se velikokrat našel v trenutkih, ko sem bil izgubljen in popolnoma brez smisla in idej, kako naprej. Vesel sem, da je mimo, in še bolj vesel jeseni, ki jih prinese življenje, ko se moramo pogledati v ogledalo in dobiti vzroke bolečin, ki si jih delamo," je zaupal Primorec, ki je bolečino prelil v pesem.

Po nekoliko težjem obdobju je primorski glasbenik sedaj spet v polnem ustvarjalnem zamahu. Obenem pa si želi, da z novo skladbo pomaga tudi drugim na poti do boljšega počutja. "Trenutno lahko rečem, da sem s to pesmijo in po tem letu veliko boljši in prijaznejši do sebe ter ljudi, ki so mi blizu prav zaradi osebne krize prejšnjega leta. Upam, da bo tudi pesem komu dala moč in upanje, da je vsaka kriza le čas, ko se lahko ustavimo, pogledamo vase, razrešimo stvari in se imamo zaradi tega bolj radi ter se lažje sprejemamo," je zaključil.