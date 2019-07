Urban Vidmar zazibal poletje s 'Plimo in Oseko'

Glasbenik Urban Vidmar je v poletno razpoloženje vstopil z novim singlom Plima in oseka. Poletno vzdušje je želel pozdraviti s svežo in, kot pravi, malce nagajivo ter provokativno raggaeton pesmijo, ki je v teh dneh prava osvežitev za poslušalce.

"Plima in oseka ni prispodoba le za odnos dveh oseb, ampak tudi življenje samo. Vesel bom, če se bodo ljudje našli v zgodbi. Jaz se zagotovo sem,'' je povedal 24-letni pevec. Pesem pa je dobila tudi videospot, ki ga je ekipa, pod taktirko Luka Zailaca, posnela v romantičnih kotičkih peščenih plaž Lignana. Ker pa pravega poletja ni brez vročih zabav, so Charlie Events in Dj Jacobsen poskrbeli, da so v singel ujeli tisto pravo poletno vzdušje.

Pod pesem se je vnovič podpisal Urbanov prijatelj Theo Čebron, ki je sicer bolje poznan kot kitarist skupine Zvita feltna, avtor besedila pa je tekstopisec Rok Lunaček. Za produkcijo je poskrbel Blaž Hribar.