Urban Vidmar želi z novo pesmijo privabiti ljudi na plesišče

Novo pesem je Urban tudi tokrat ustvaril s prijatelji. Avtor besedila je Rok Lunaček, pod glasbo se podpisuje prijatelj iz otroških dni in član skupine Zvita feltna, Theo Čebron, produkcijo in aranžma skladbe je ustvaril Blaž Hribar.

Vedno nasmejani Urban je tokrat presenetil s počasnejšimi ritmi v country slogu. "Če sem iskren, so mi všeč takšni ritmi! To, da ti nežna pesempoboža dušo in da lahkoob plesanju tudi zapoješ, mi zelo leži na duši. In glede na nizke temperature zadnje dni, so počasnejši ritmi še nekoliko bolj primerni," je o skladbi povedal Urban in dodal nekaj podrobnosti o njenem sporočilu: "Pesem govori o prekrokani noči in nato o jutru. Vsak od nas je že imel vsaj eno hudo noč s prijateljiin kljub temu da naslednji dan nisi nič kaj prida, veš, da je nastal nov, legendaren spomin!"