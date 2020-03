Urban Zotel s prvencem kitarskih zvokov z 'drugega sveta'

Po vrnitvi iz Amerike je bil povabljen na četrti Twang Fest, italijanski festival, ki ga organizira Don Diego, pevec in kitarist skupine Don Diego Trio, ki vsako leto gosti odlične kitariste, ki ustvarjajo znotraj glasbenih zvrsti, kot so western swing, country jazz, jump blues in rockabilly, posnel pa je tudi lap steel kitaro za Balladerovo skladbo Še živim.

Urban se je zatem odpravil v Ameriko, kjer se je družil in igral s Tommyjem Harkenriderjem , članom skupine The Memphis Kings, in z njim posnel EP Orange County Session, ki je izšel leta 2018. EP je pospremila spremna beseda Juniorja Watsona, jump blues kitarista, sicer bivšega člana legendarne zasedbe Canned Heat, za naslovno fotografijo pa je poskrbel T.K. Smith, bivši kitarist rockabilly skupine Big Sandy & The Fly Rite Trio.

Urban Zotel se je na glasbeni sceni prvič pojavil štiri leta nazaj, ko je s svojo skupino The Star Time Playboys , v kateri sta še brata Copek, Grega na bobnih in Boštjan na kontrabasu. Po prvem singlu I'm Surfish so nato pol leta kasneje izdali prvenecIt's Star Time!, ki jim je prinesel tudi mednarodno prepoznavnost.

Prvenec si poimenoval "zvoki iz vesolja", zakaj, ker nas popelje nekam drugam, v drug svet, v druge čase, ali je razlog kje drugje? V bistvu je zadeva preprostejša, za EP izdajo Country Guitarsem imel pripravljeno skladbo, ki ima kitarski začetek, za katerega se mi je zdelo, da ima nekakšen "space age country" prizvok in sem jo poimenoval Outer Space Boogie, ki je trenutno na mojem YouTube kanalu najpriljubnejša od naloženih. Podzavestno sem se istočasno ob nastajanju zadnje izdanega EP-ja Guitar In Hi-Fi, pa tudi kasneje, ob nastajanju te zbirke poglabljal v space age pop, začel podrobneje spoznavati dela glasbenikov kot so Esquivel, Sid Bass, Les Baxter in njihovih orkestrov, kar je zaključilo dileme o naslovu.

Trinajst skladb je tako zbral na zgoščenki z naslovom Outer Space Sounds Of Urban Zotel, ki bo uradno izšla v petek, 13. marca pri založbi Martin's Garage Records in ga bo pospremila promocija v sklopu glasbenega dogodka LunaPark v Ljubljani. Urbana smo ob izidu prvenca poprosili za intervju, on pa nam je z veseljem razložil, kaj ga žene v tovrstno ustvarjanje, ki je nekoliko specifično, a toliko bolj zanimivo za vse tiste, ki jih zanima stari dobri rock'n'roll, surf ali swing. Več si preberite v intervjuju!

Stalni nemir in želja po raziskovanju glasbe sta Urbana pripeljala do tega, da je začel ustvarjati tudi samostojno. Uredil si je domači studio in v letu dni se je nabralo kar nekaj skladb, na katerih je sam odigral vse instrumente. Odločil se je, da bo skladbe dal na samostojno ploščo. Nekaj pesmi je bilo že izdanih na digitalnih platformah, nekaj pa je popolnoma novih.

Zaenkrat sem vse izdelke pod svojim imenom sam ustvaril od začetka do konca, se pravi, ustvaril skladbe, posnel in odigral vse inštrumente, zmiksal, oblikoval naslovnice za izdaje, zmontiral videospote. Mi pa pri procesu pomagata punca Ivana Benko (sicer v naših scenah kot pin-up model znana pod imenom Greta Gardner) pri fotografiranju in snemanju videa ter Martin iz založbe Martin's Garage pri distribuciji in promociji. Za to založbo zdajamo tudi z zasedbo The Star Time Playboys, ki je moja primarna zasedba. Za ta projekt prisegam na "naredi sam" način, saj ne zahteva finančnih vložkov v posamezne projekte, hkrati pa nisem časovno odvisen od drugih oseb in delam, ko imam čas in ideje. Kar se zadeva tehnologije, mislim, da ne potrebujem modernejše, kvečjemu bi raje poizkušal snemati na trak, na način kot je to delal Les Paul v 50. letih prejšnjega stoletja.

Slide kitara je način igranja kitare s tulcem (slide-om), narejenega iz trdega materiala, ki nadomesti igranje s prstom – prepoznavna v zgodovini sta bila Elmore James in Hound Dog Taylor. V večini primerov, ki jih poznam, gre za igranje blues zvrsti. Lap steel pa je predhodnica električne kitare, enostavne oblike brez izrazitega trupa, ki jo igramo položeno. Je razpoznaven zvok havajske glasbe in western swinga. Sol Hoopii, Jerry Byrd, Leon McAuliffe so le nekateri predstavniki, ki mi najprej pridejo na misel.

Surf je le ena od zvrsti, ki so me zanimale skozi leta raziskovanja, je zvrst, ki me še vedno zelo zanima. Sebe nisem nikoli jemal kot surf kitarista, se pa dostikrat zgodi, da ko ljudje pomislijo na instrumentalno kitarsko glasbo, pomislijo na surf glasbo. Pri glasbi, ki jo ustvarjam vpletam veliko zvrsti, različnih ustvarjalcev iz različnih obdobij zgodovine, se pa kronološko največ zadržujem v obdobju od poznih 40. let do nekje sredine 60. let 20. stoletja. Čisto nenamerno, nekako mi odgovarjajo ta zvok, produkcija, ideje, zasedbe ... Največji kitarski vzorniki so mi Jimmy Bryant, Billy Mure, Hank Garland, Les Paul , pa tudi sodobni, kot so na primer Junior Watson, TK Smith, Tommy Harkenrider, Jim Campilongo , vendar pa navdiha ne dobivam samo od kitaristov, tudi od drugih instrumentalistov in glasbenikov, kot so Count Basie, Lionel Hampton, Bill Dogget, Jimmy Smith in še mnogi drugi.

V bistvu igraš surf glasbo, ki se je kalila in nastala v Kaliforniji, pred 60, 70 leti, od kod tvoje navdušenje nad surf glasbo, swingom, kdo so tvoji vzorniki oz. idoli?

V našem prostoru si najbrž eden redkih, ki se ukvarja s to zvrstjo glasbe, najdeš v Sloveniji poslušalce ali že v osnovi ciljaš širše, tako kot z zasedbo The Star Time Playboys?

V tej zvrsti ne poznam nikogar, ki bi ustvarjal tako glasbo in na tak način. Če malo "razširimo filter", je v Sloveniji nekaj zanimivih glasbenikov v sorodnih zvrsteh, v jazzu, swingu ali surfu. Geografsko pri ustvarjanju ne ciljam na nikogar specifično, pač ustvarjam in izdelke delim na spletu, kjer so na voljo vsakomur. Če kakšen organizator, tako lokalno, kot v tujini, to vidi in nas/me povabi nastopati na festival ali dogodek, pa je to seveda dobrodošlo.

Kanali za deljenje glasbe in pot do poslušalcev in kupcev je zdaj drugačna kot pred desetletji, a vseeno imajo specifične zvrsti glasbe, kot je tudi tvoja, svoje odjemalce predvsem na vinilu oz. klasičnih nosilcih, kako gledaš na to?

Objava na spletu je vsekakor cenovno ugodna opcija razširanja glasbe na hiter način. Fizični izdelki zahtevajo finančni vložek, predvsem kakšna izdelava vinilov. Osebno prisegam na vinile, pri katerih mi velik del pomeni tudi grafična podoba izdelka, hkrati pa cenim priročnost pretočnih platform.

Na zgoščenki si zapisal, da "ga ne moremo vrteti na gramofonu, saj je to kompaktni disk", malce ironije ali samo dober smisel za humor?

Za ta stavek na zadnji strani ovitka nimam posebne utemeljitve, gre le za malo humorja, glede na to, da je grafična zasnova izdelka (in glasba) temelji na estetiki sredine prejšnjega stoletja, ki pa se pojavlja v obliki napredne tehnologje kompaktnega diska, na katerega občinstvo takrat še ni bilo navajeno.

Blizu so ti surf, western swing, country jazz, jump blues in rockabilly, kje misliš, da kotirajo te zvrsti dandanes, ko je poplava glasbe vseh zvrsti z vseh strani?

Glasbe, ki jo cenim, ne primerjam s popularnimi zvrstmi, saj gre za čisto drugo občinstvo in način dela, še vedno pa ta glasba nastaja, ni stvar preteklosti samo zato, ker izhaja izpred več desetletij, na svetu je trenutno ogromno dobrih glasbenikov, ki jih spremljam.

Kje te lahko slišimo, boš promoviral album, kakšni so tvoji načrti, nastaja že nova glasba, kako gledaš naprej?

Najbližji dogodek bo v petek, 13. marca, dogodek Lunapark v Biljardni Hiši v Ljubljani, kjer se bom kot gost pridružil novemu bandu The Mystery 5, ki je sicer derivat swing skupine Vitezi ritma. Tudi nekaj koncertov in pojavnosti v naslednjih mesecih je v načrtu po Sloveniji, Evropi in tudi izven nje, kjer bom glasbo promoviral na tak ali drugačen način. Nova glasba nastaja, pretekli vikend smo bili z The Star Time Playboys po štirih letih zopet v studiu in posneli nov album. Spremljajte nas na naših družbenih kanalih, kjer bomo tekom procesa razkrivali več!